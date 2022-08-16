До 15 лет тюрьмы грозит жителю Жамбылской области за сбыт героина

Жамбылские полицейские задержали крупного сбытчика героина, который является одним из самых опасных наркотиков, поскольку вызывает сильнейшую зависимость практически с первой дозы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Подозреваемый, 51-летний житель Жамбылской области, в течение длительного времени занимался сбытом наркотического средства "героин" в особо крупном размере в городе Тараз. Во время обыска по месту жительства задержанного в доме изъяли героин общим весом 10 грамм", - рассказали в полиции.

Оперативно-розыскные мероприятия были проведены сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП области совместно с ПСН "Бүркіт" войсковой части 5513 Национальной гвардии РК.

Задержанный дал признательные показания, водворен в ИВС города Тараз.

"По данному факту начато досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК (Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере). По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества", – отметил начальник УПН ДП Аскар Джумабеков.

На данный момент стражи порядка проверяют причастность других лиц к данному преступлению, добавили в полиции.