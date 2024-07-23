До 31 июля принимают заявки на президентскую премию для молодых писателей и поэтов РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На литературную премию могут претендовать авторы в возрасте от 18 до 35 лет с произведениями, ранее не участвовавшими в международных и национальных конкурсах.



Премия присуждается по четырём номинациям: «Проза», «Поэзия», «Драматургия» и «Детская литература». Автор может участвовать только в одной номинации.



Общий призовой фонд конкурса составляет - 16 млн тенге. Победитель каждой номинации получит диплом, нагрудный знак и денежное вознаграждение в размере 4,1 млн тенге.



В этом году президентская премия для молодых писателей и поэтов будет присуждена во второй раз. Её цель – государственная поддержка молодых казахстанских талантов пера.



Заявку необходимо направить до 31 июля 2024 года на следующий адрес: г. Астана, проспект Мангилик ел, 8, 13 подъезд, 273 кабинет. Подробную информацию можно узнать на сайте министерства культуры и информации РК и по номерам: 74-04-08, 74-04-07, 74-03-84.