До 31 июля принимают заявки на президентскую премию для молодых писателей и поэтов РК

Культура
185
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

​​​​​​Министерство культуры и информации продолжает прием заявок на соискание президентской литературной премии для молодых писателей и поэтов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На литературную премию могут претендовать авторы в возрасте от 18 до 35 лет с произведениями, ранее не участвовавшими в международных и национальных конкурсах.

Премия присуждается по четырём номинациям: «Проза», «Поэзия», «Драматургия» и «Детская литература». Автор может участвовать только в одной номинации.

Общий призовой фонд конкурса составляет - 16 млн тенге. Победитель каждой номинации получит диплом, нагрудный знак и денежное вознаграждение в размере 4,1 млн тенге.

В этом году президентская премия для молодых писателей и поэтов будет присуждена во второй раз. Её цель – государственная поддержка молодых казахстанских талантов пера.

Заявку необходимо направить до 31 июля 2024 года на следующий адрес: г. Астана, проспект Мангилик ел, 8, 13 подъезд, 273 кабинет. Подробную информацию можно узнать на сайте министерства культуры и информации РК и по номерам: 74-04-08, 74-04-07, 74-03-84.

#конкурс #литература #президентская премия

Популярное

Все
В Индустриальном парке Астаны вырастают новые заводы
Людьми движет желание жить в чистоте
Игры кочевников стали частью международного форума
Турнир по верховой езде собрал почти 40 особенных спортсменов
В Улытау «Super келинка» составила серьезную конкуренцию Fairy
Стартовала декада мероприятий, приуроченных ко Дню Урала
На Капшагае высадился десант «Жасыл ел»
Какие условия предоставлены спортсменам на Олимпиаде в Париже
Самые востребованные профессии назвали в Минтруда
Харрис набрала достаточно голосов для выдвижения на выборы президента
Токаев поздравил президента Египта с Днем революции
Касым-Жомарт Токаев ушел в отпуск
Покушение на Трампа: глава Секретной службы признала провал
Бизнес идет в горы
Зарплаты «мертвым душам»
То путь просел, то искривились рельсы…
Полгода тюрьмы получил житель Актау за долг по алиментам
Главного эколога региона подозревают во взятке
В Алматы вернулись автоматы с газировкой
Поплатилась за организацию азартных игр
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Спасти уникальную породу лошадей вызвались специалисты конезавода «Кобыланды»
Ермек Маржикпаев: Будет нелегко, но мы настроены на результат
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
«Цифра» на службе у недропользователей
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Растет картофель для столицы
Под вечер начинается смрад
В Уральске запустят линию по выпуску эмалированного провода
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Борьба с саранчой: в двух регионах не удается завершить химобработку
Наша сборная завоевала четыре «бронзы» на IBO 2024
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
В экологических мероприятиях приняли участие свыше полумиллиона жителей региона
Кто в ответе за чистоту?
Казахстан и Таджикистан готовят подписание Дорожной карты по увеличению товарооборота
Стал уютным заброшенный пляж
Первый в мире паром на водородном топливе запускают в Сан-Франциско
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Строительные рынки переезжают за город
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Эпос Султана Раева
Не сыпьте соль на сердце
Все, что вы еще не знали об ОСМС

Читайте также

Президент наградил орденом «Барыс» Пантелея Кесоглу
До 5-х Всемирных игр кочевников осталось 50 дней
Сянь Синхай и Бахытжан Байкадамов: дружба, которая не ведае…
Музыковеды и художники-реставраторы востребованы на рынке т…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]