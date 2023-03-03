Новый поезд "Тальго" запустят из Астаны до Алаколя

Как отметили в НПП, в связи с тем, что автодороги к восточному побережью Алаколя до сих пор находятся на реконструкции и учитывая высокую ценовую политику на авиабилеты и ограниченное количество авиарейсов, самым оптимальным способом передвижения для туристов остается железнодорожное сообщение, которое необходимо увеличивать из года в год, в связи с растущим спросом.

Фото: Kazpravda.kz

В направлении озера Алаколь в этом году сохранятся все маршруты прошлого года, а также впервые планируется организовать поезд "Тальго" по маршруту "Астана - Достык", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НПП "Атамекен".

Информацией по подготовке пассажирских поездов к летним перевозкам, в том числе в направлении озера Алаколь, поделился генеральный директор АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов.

"Турбизнес говорил, что есть потребность в вагонах из Астаны до озера Алаколь и просили организовать поезд формата "Тальго". В прошлом году в направлении озера Алаколь нами было организовано 11 маршрутов, из них 3 маршрута из Астаны, 5 из Алматы, 2 из ВКО и Абайской области", – сообщил Жанибек Тайжанов.

Общий объем перевозок в направлении побережья озера Алаколь в 2022 году составил 243 тыс. человек. Большой поток наблюдается из южного региона страны – было перевезено 118 тыс. человек. Из северного региона в направлении озера Алаколь и обратно перевезено 72 тыс. пассажиров, из ВКО перевезено порядка 52 тыс. казахстанцев. В 2023 году планируется увеличить количество мест до 276 тыс. мест, что больше на 6% или на 16 тыс. мест по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, для туроператоров с целью обеспечения перевозки туристов продолжит действовать порядок на раннее резервирование билетов на коммерческие поезда от 180 суток до отправления поезда.

Первый заместитель председателя правления НПП РК "Атамекен" Максат Кикимов отметил, что несмотря то, что в 2022 году ряд вопросов уже был решен, у бизнеса остается еще ряд проблем. В основном у туррынка имеются нарекания к качеству вагонов, к отсутствию оснащения системой кондиционирования. Имеется потребность в обновлении вагонного парка состава пассажирских поездов, формировании поездов туристического класса и др.

"В связи с тем, что автодороги к восточному побережью Алаколя до сих пор находятся на реконструкции и учитывая высокую ценовую политику на авиабилеты и ограниченное количество авиарейсов, самым оптимальным способом передвижения для туристов остается железнодорожное сообщение, которое необходимо увеличивать из года в год, в связи с растущим спросом", – сказал Максат Кикимов.

Председатель Ассоциации Казахстанской индустрии туризма Мунирам Ахметова от лица турбизнеса предложила ряд вопросов, которые требуют решения со стороны АО "НК "КТЖ".

"У нас возникают очень много вопросов, но благодаря таким рабочим совещаниям удается найти их решение. Среди пожеланий по улучшению обеспечения перевозки пассажиров к озеру Алаколь хочу отметить следующее: оптимизация графика движений поездов, продолжение работы по улучшению и замене старых вагонов и оснащению кондиционерами, с городов Шымкент и Павлодар состыковка рейсов на Алаколь, на станции или в поселках организовать кассу по продаже билетов", – перечислила Мунирам Ахметова.

Управляющий директор департамента туризма Дамиля Кунанова предложила создать рабочую группу по развитию интермодальных перевозок, с учетом опыта работы по утверждению правил по раннему бронированию для туроператоров в прошлом году.

Данное предложение поддержано АО "Пассажирские перевозки", будут рассмотрены проекты по формированию интермодальных перевозок из городов Шымкент, Павлодар, Усть-Каменогорск, Кызылорда совместно с местными акиматами, авиа и автобусными организациями.

Завершая совещание, Жанибек Тайжанов поблагодарил участников встречи за активное участие в совместной работе по обеспечению перевозки туристов, а также заверил, что все озвученные вопросы и предложения будут на контроле компании.