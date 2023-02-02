До конца нынешнего года планируется принять новый Закон «О масс-медиа»

В Казахстане запуcтили новый детский сайт-игру «Тәтті алма» для изучения казахского языка с нуля
Все худшее – «Шаныраку»?
Сегодня в республиканский прокат вышла полнометражная версия телесериала «Каныш» о судьбе выдающегося ученого-геолога, академика Каныша Сатпаева
Бей первой!
О Байбарсе ат-Тюрки – султане Египта и Сирии
Нет замены селам
«Все флаги в гости будут к нам»
Врачеватель, музыкант, провидец
Несменяемый ветеринар
В духе лучших традиций
Красные линии генплана
Не приключенческий роман
Культурный вопрос
Антикор достроил школу
Южный продовольственный кластер
Миллиарды – рабочим
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Льготное автокредитование: как подать заявку
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Текущее состояние энергетических объектов многих регионов республики, тепловых и других сетей коммуникаций, находящихся под управлением частного бизнеса, требует не только отпуска тарифного «джинна из бутылки», но и комплексного подхода к решению накопившихся проблем в сфере жизнеобеспечения городов
Избивали и насиловали: похитители почти 20 дней удерживали 21-летнюю девушку в Алматинской области
Кто ищет, тот найдет
В Астане завершил свою работу первый форум региональных печатных изданий
Труп мужчины нашли рядом с трассой в Шымкенте
В конце прошлого года Национальной академии наук вернули государственный статус. Изучив статистические данные, мы узнали, каких «остепененных» ученых в стране больше всего и как ситуация менялась со временем