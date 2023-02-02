До конца нынешнего года планируется принять новый Закон «О масс-медиа»

Общество
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Юлия Полонская

А пока концепция законопроекта активно обсуждается в кругу казахстанских журналистов и экспертов.

Нужны возможности конкурировать

Разработчики нового законопроекта справедливо ссылаются на то, что действующий Закон РК «О средствах массовой информации» кардинально устарел. Учитывая развитие информационных технологий, новшества на финансовом рынке, изменения в сфере потребительского спроса, можно сказать, что он действительно не соответствует вызовам современности и не в полной мере удовлетворяет нынешние требования общественных отношений в области масс-медиа.

Как вывод – необходим новый законодательный акт, регулирующий данную сферу, который был бы построен на новых принципах отношений журналистики, общества и государства. При этом, как отмечается в Концепции законопроекта, разработчиками предлагается закрепить принципиально новую схему, устанавливающую баланс между свободой слова, плюрализмом мнений и необходимыми ограничениями, направленными на обеспечение государственной безопасности, общественного порядка, здоровья и нравственности населения. В том числе предусматриваются нововведения, направленные на повышение правового статуса журналистов и усиление правовых гарантий для них.

– Решение о разработке нового законодательного акта, регули­рующего медиасферу, весьма актуально, – считает соучредитель и юрист ОФ «Правовой медиацентр», член рабочей группы по разработке законопроекта «О масс-медиа» Гульмира Биржанова. – Летом прошлого года Министерство информации и общественного развития объявило о начале этой работы, была сформирована специальная рабочая группа. Мы собирались, обсуждали документы, принципиальные моменты. И в январе проект концепции закона, который теперь называется «О масс-медиа», был представлен казахстанцам. В результате у нас появилась еще одна возможность обратить внимание на спорные моменты, постараться прийти к общему пониманию.

По мнению директора Эксперт­ного института европейского права и прав человека Марата Башимова, защита прав журналистов – важная составляющая государственной политики и ориентир для нового Справедливого Казахстана. Поэтому государство должно уделить особое внимание стимулированию развития востребованных и независимых медиа, необходимость чего была озвучена Президентом Казахстана в Послании народу и не только. Вместо устаревшего закона действительно нужен новый – построенный на гарантиях обеспечения права на свободу слова.

– В цивилизованном мире журналисты стоят на передовой линии по защите интересов общества и конституционных прав граждан. Сегодня и геополитическая ситуация обозначила ключевую значимость массмедиа в формировании информационной безопасности и распространении достоверных сведений. Время показывает явную необходимость укрепления информационного суверенитета. Главенствующую роль в данном процессе должны сыграть конкурентоспособные и свободные средства массовой информации,  – считает эксперт. – Поэтому необходимо принять закон, которой предусмотрит качественно новый подход к финансированию государственной информационной политики. Речь идет о точечных грантах и поддержке отрасли с помощью субсидирования.

По понятиям
и по статусу

Изменение главных принципов взаимоотношений между первыми тремя ветвями государственной власти и четвертой (журналистикой) предполагает в первую очередь обновление понятийного аппарата. Концепция разработанного законопроекта оперирует такими формулировками, как «государственные средства массовой информации», «государственная информационная политика», «масс-медиа», «грант», «субсидия», «корреспондентский пункт», «Национальный доклад о правах журналистов». И тут есть над чем подумать, считают эксперты.

– В первую очередь хочу остановиться на названии документа, – комментирует Гульмира Биржанова. – В понятийном аппарате указано, что определение «масс-медиа» включает в себя традиционные СМИ и интернет-ресурсы. Однако на протяжении многих лет мы даем профильному министерству рекомендации не приравнивать интернет-ресурсы к печатным изданиям, телевидению и радио, поскольку понятие слишком широко, и на практике такое объединение вызовет немало проблем в трактовке.

В общественном фонде «Правовой медиацентр» считают, что понятие «масс-медиа» в законе нужно обозначить так: традиционные СМИ и интернет-ресурсы, прошедшие постановку на учет как средства массовой информации. Иначе по логике концепции законопроекта сейчас в это понятие могут входить и аккаунты в социальных сетях, и любые другие интернет-проекты.

– Когда появилась концепция нового закона в июне прошлого года, мы использовали понятие СМК – «средства массовой коммуникации», и изначально была мысль внести в закон и блогеров. Но после длительных переговоров и аргументации мнения о том, что блогинг невозможно регламентировать законопроектом о профессиональных СМИ, от этой мысли отказались. Чему мы, конечно, очень рады, ведь профильный закон должен быть только для журналистов. Но оставшаяся в итоге формулировка тоже достаточно широка, – говорит Гульмира Биржанова.

Одним из актуальных вопросов остается повышение статуса журналистов. Разработчики нового законопроекта видят его решение путем введения ряда новелл. В мировой практике правовой статус журналиста реализуется посредством предоставления расширенных гарантий, связанных с осуществлением профессиональной деятельности, указывается в концепции законопроекта «О масс-медиа». И первым пунктом этого намерения выступает установление срока исковой давности по претензиям к опубликованным материалам.

С массовым развитием Интернета информация, ставшая доступной широкому кругу читателей, сохраняется практически бессрочно. И в последние годы журналисты все чаще стали сталкиваться с исковыми требованиями на опровержение сведений, не соответствующих действительности, в публикациях нескольких лет давности.

Анализ законодательных актов западных стран показывает, что там закон устанавливает различные сроки исковой давности.

Срок давности по такого рода искам в один год предложен в Рекомендации 13.7 Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией. Эта норма – распространенные элементы правовой защиты журналистов и редакций, рекомендованные Комитетом ООН по правам человека и другими международными организациями, к примеру, ОЭСР.

– Введение срока исковой дав­ности по делам о СМИ – безусловный плюс данного законопроекта. И, да, это международная прак­тика. В соседних странах срок исковой давности ограничивается, например, годом. Считается, этого вполне достаточно, чтобы предъявить претензии журналис­ту. По истечении данного срока к опубликованным материалам никаких замечаний быть не может, – говорит Гульмира Биржанова. – Это очень важный для работы журналистов пункт, ведь сейчас они вынуж­дены практически всю жизнь хранить доказательства фактов, приведенных в материале.

Плюсы и не очень

По мнению экспертов, законопроект «О масс-медиа» содержит еще несколько неоспоримо позитивных для журналистов нововведений. Например, сокращение сроков предоставления информации с семи дней до пяти – тоже позитивная для работников сферы норма. Так же как и регламентация работы журналистов в условиях чрезвычайных ситуаций.

– В прошлом году мы столкнулись с трагическими событиями, в освещении которых никак не был определен статус журналис­тов. Но мы понимаем, что в таких ситуациях люди, работающие, можно сказать, на передовой вооруженных столкновений, должны быть защищены, – отмечает юрист ОФ «Правовой медиацентр» Гульмира Биржанова.

С этим мнением согласен и Марат Башимов, ведь в мировой практике правовой статус журналиста реализуется посредством предоставления расширенных гарантий, связанных с осуществлением профессиональной деятельности. В период пандемии и введения режимов чрезвычайного положения, когда журналисты выполняли свой профессиональный долг наравне с врачами, полицейскими и спасателями, в нашей стране отсутствовала правовая регламентация деятельности сотрудников редакций в особых условиях.

– В этой связи предлагается внедрить инструменты мониторинга и анализа соблюдения прав в этой сфере путем подготовки ежегодного Национального доклада о правах и свободах журналистов, – отмечает директор Экспертного института европейского права и прав человека. – Кроме того, учитывая успешный международный опыт некоторых стран ЕС и Турции, реализовавших особый статус журналиста посредством выдачи пресс-карты, обладатели которой имеют привилегии в аккредитации, в новом законе предлагается использовать такой же механизм.

А вот, по мнению Гульмиры Биржановой, положительный эффект от пресс-карты, которую, согласно концепции нового законопроекта, должен будет выдавать уполномоченный орган работникам отрасли, имеющим профессиональное образование либо определенный стаж работы, – момент спорный.

– По нашему мнению, выдавать такой документальный атрибут журналисту должны все же в редакции, как и служебное удостоверение. Задействование уполномоченного органа так или иначе приведет к созданию реестров, что нарушает права собственно тех, кто в них попасть не сможет, – поясняет эксперт. – Поэтому применение данной нормы нужно будет еще не раз обсуждать. К тому же права и обязанности журналистов, получивших пресс-карту, дублируются с общими для всех сотрудников редакций, поэтому ценность этого атрибута законопроект не раскрывает.

Еще один спорный момент – требования об удалении материала. В действующем Законе «О СМИ» такая норма не предусмот­рена. Журналист, допустивший неточность либо получивший другие претензии, должен дать ответ или опровержение. Удаление материала предусматривается только Законом «О связи», когда уполномоченный орган видит в публикации на сайте противоправную информацию.

– Если же дать возможность физическим лицам требовать удаления материала, то будет очень сложно избежать злоупотреблений данным правом,  – считает юрист ОФ «Правовой медиацентр».

Появление органов саморегулирования в законе тоже имеет двоя­кое значение, но Гульмира Биржанова видит в этом больше минусов, чем плюсов.

– С юридической точки зрения считается, что этические моменты не должны отражаться в законе. В концепции законопроекта «О масс-медиа» тем не менее появилась такая глава, в том числе речь идет о соз­дании Совета в области СМИ, которому предоставлены достаточно широкие полномочия. Одно из них – формирование реестра ресурсов, которые на системной основе размещают дезинформацию. Здесь тоже достаточно широкое поле для злоупотреб­лений, – говорит она.

Самое главное – финансы

В Казахстане выстроилась модель господдержки средств массовой информации через государственный информационный заказ. И стоить отметить, что сегодня она в полной мере не устраивает ни тех, ни других.

На первоначальном этапе выделение государственного информационного заказа осуществлялось посредством госзакупок. Однако по результатам анализа эффективности госзаказ был выведен из системы госзакупок. А теперь и вовсе предполагает новые инструменты финансирования средств массовой информации из бюджета.

В 2021 году Министерство информации и общественного развития провело маркетинговое исследование факторов тарифообразования рынка услуг СМИ. Цель – рассчитать тарифные ставки для закупки услуг по реализации государственной информационной политики для поэтапного перехода к грантовому финансированию. По мнению экспертов МИОР, это позволит подстегнуть конкуренцию на рынке информационных ресурсов, ориентируясь не на заказчика, а на запросы аудитории.

Переход на грантовое финансирование предлагается осущест­вить поэтапно до 2025 года. В свою очередь, на региональном уровне государственная поддерж­ка останется в рамках текущих механизмов.

Особенно актуально введение новых принципов финансирования для газет. На сегодняшний день периодические печатные издания являются самым многочисленным сегментом, составляя 80,8% от общего количества зарегистрированных в Казахстане средств массовой информации.

Однако, согласно исследованию, проведенному Министерством информации и общественного развития, газеты и журналы по популярности среди казахстанцев находятся на третьем месте после Интернета и телевидения. А после пандемии коронавируса и вовсе наблюдается планомерное снижение спроса населения на периодические печатные издания и переход последних в интернет-среду.

Однако печатные издания уступают вовсе не в качестве предос­тавляемого контента, а в оперативности логистики, которая не позволяет поклонникам газеты получать ее так же быст­ро, как и продукт в Интернете. По этой же причине из газеты часто уходит и рекламодатель, заметно сокращая доходы печатных СМИ.

При этом большинство изданий, перешедших по требованию рынка из «бумаги» чисто в Интернет, достаточно быстро теряет свою идентичность и растворяется в Сети среди множества других подобных ресурсов. В связи с этим печатная журналистика нуждается в выстраи­вании принципиально новых финансовых взаимоотношений с государством. Решит ли этот вопрос грантовый подход, покажет время.

#СМИ #журналистика

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