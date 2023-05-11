До последнего вздоха Свежий выпуск 11 мая 2023 г. 8:00 0 Дина Боранбаева О настоящих сражениях, долге и чести рассказали подрастающему поколению участники афганской войны из Талдыкоргана. фото автора – Мы никогда не открывали огонь по мирным жителям. Вы как будущие воины должны знать, что главная задача бойца – защищать народ до последнего вздоха, – обратился к молодежи обладатель ордена Красной Звезды и медали «За боевые заслуги» Кайрат Далабаев. Он, как и второй участник встречи Омирсерик Сулейменов, попал в Афганистан совсем юным. Несмотря на страх и потери, талдыкорганцы с честью выполнили интернациональный долг. Омирсерик Сулейменов за боевые заслуги удостоился медалей «За отвагу», «От благодарного афганского народа», «Қара майор» и других. Рассказы ветеранов афганской войны с интересом слушали студенты военной кафедры Жетысуского университета. Непосредственные участники боевых сражений вспоминали о службе в горячей точке, говорили о разрушениях и трагедиях, которые несет любая война. А потому, не раз подчеркнули воины-интернационалисты, мир и согласие в нашей стране – главное богатство, которое нужно беречь общими усилиями. Встреча поколений, приуроченная ко Дню защитника Отечества и годовщине Великой Победы, организована литературным музеем им. И. Жансугурова. Такие мероприятия проводятся в его стенах традиционно, ведь главное – сохранять историю во всех ее проявлениях, помогать будущим поколениям извлекать из событий прошлого правильные уроки. #Афганистан #молодежь #память #награды #ветераны #ВОВ #РК #героизм #встречи #афганцы