– Мы никогда не открывали огонь по мирным жителям. Вы как будущие воины должны знать, что главная задача бойца – защищать народ до последнего вздоха, – обратился к молодежи обладатель ордена Крас­ной Звез­ды и медали «За боевые заслуги» Кайрат Далабаев.

Он, как и второй участник встречи Омирсерик Сулейменов, попал в Афганистан совсем юным. Несмотря на страх и потери, талдыкорганцы с честью выполнили интернациональный долг. Омирсерик Сулейменов за боевые заслуги удостоился медалей «За отвагу», «От благодарного афганского народа», «Қара майор» и других.

Рассказы ветеранов афганской войны с интересом слушали студенты военной кафедры Жетысуского университета. Непосредственные участники боевых сражений вспоминали о службе в горячей точке, говорили о разрушениях и трагедиях, которые несет любая война. А потому, не раз подчеркнули вои­ны-интернационалисты, мир и согласие в нашей стране – главное богатство, которое нужно беречь общими усилиями.

Встреча поколений, приуроченная ко Дню защитника Отечества и годовщине Великой Победы, организована литературным музеем им. И. Жансугурова. Такие мероприятия проводятся в его стенах традиционно, ведь главное – сохранять историю во всех ее проявлениях, помогать будущим поколениям извлекать из событий прошлого правильные уроки.