Добился и восстановился
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Валентина Мелехова
Экс-директор Костанайской теплокомпании восстановлен в должности спустя почти два года. В 2022-м руководитель ГКП «КТЭК» Аскар Бекпаганбетов оказался на скамье подсудимых. Ему вменяли хищение почти 80 млн тенге при реконструкции ТЭЦ. В суде первой инстанции его оправдали, однако уголовная коллегия областного суда признала виновным и назначила четыре года тюрьмы. Это решение в августе 2023 года было признано незаконным Верховным судом, оставив в силе оправдательный вердикт городского суда № 2.