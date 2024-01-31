Добился и восстановился

Тогда Аскар Бекпаганбетов обратился в суд в гражданском порядке, чтобы восстановиться в должности и взыскать заработную плату за время вынуж­денного прогула и пенсионные отчисления. И он выиграл это дело.

«Решением суда Бекпаганбетов восстановлен на работу в должности директора предприя­тия «Костанайская теплоэнергетическая компания». Решение суда в части восстановления Бекпаганбетова на работе и взыскания присуж­денной заработной платы за три месяца подлежит немедленному исполнению», – говорится в сообщении пресс-службы Костанайского областного суда.