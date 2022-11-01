«Добро» для удобрений

В Казахстане намечены меры для полного обеспечения земледельцев отечественными минеральными удобрениями.

По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития, в настоящее время в Казахстане их выпускается три вида – селитра, аммофос и сульфат аммония. Однако до сих пор отсутствует производство таких очень востребованных аграриями удобрений, как сульфоаммофос, карбамид и комплексные (NPK). Это нашло отражение в промышленной статистике за 2021 год, где доля отечественных производителей в насыщении казахстанского рынка минеральных удобрений составила 45,4%.

– Для устойчивого ведения сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопас­ности страны Правительство особое внимание уделяет развитию агрохимического сектора, – отметил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев. По его словам, Правительством принят ряд мер, направленных на предот­вращение дефицита основных видов удобрений, выпускаемых в Казахстане, а также недопущение их подорожания. Для этого на фоне мирового роста цен стои­мость отечественной минеральной подкормки в настоящее время зафиксирована на уровне в 2–2,5 раза ниже рыночной. На трехлетний период заключен меморандум, в котором стоимость аммофоса для земледельцев на текущий год оставлена неизменной с последующей ежегодной индексацией не выше 10%.

Для обеспечения доступности удобрений на программу субсидирования из республиканского бюджета выделены дополнительно средства.

В конце октября Каирбек Ускенбаев совершил рабочую поездку в Жамбылскую область, где с рабочими коллективами отраслевых предприятий обсудил проблемы и перспективы производства минеральных удобрений.

Руководитель предприятия Игорь Георгиади заверил, что в результате реализации второго этапа инвестпроекта в Казахстане из местной руды начнут выпускать удобрения с высоким содержанием полезных элементов.

Каирбек Ускенбаев также принял участие в открытии нового цеха минеральных удобрений Таразского филиала ТОО «Казфосфат» годовой мощностью до 1 млн тонн аммофоса (МАФ⁄ДАФ). Стоимость проекта составляет 72 млрд тенге. По словам главы МИИР, «Казфосфат» – крупное предприятие. В сегменте агрохимии страны больше половины продукции производится именно им.

– Благодаря запуску второй линии по выпуску аммофоса в предстоящем году планируется полностью удовлетворить потребность казахстанских аграриев в этом виде удобрений, – отметил Каирбек Ускенбаев.

Встречаясь с заводчанами, глава МИИР напомнил, что значительный импульс развитию химической промышленности республики дала реализация индустриальной программы первой пятилетки, и сейчас основные показатели отрасли демонстрируют положительную динамику. Объем производства с 2015 года вырос в 2,5 раза, экс­порта – в 1,8 раза.

В среднесрочной перспективе весь перечень потребности внутреннего рынка планируется покрыть за счет нескольких инвестиционных проектов по производству удобрений. До конца третьего квартала на базе ТОО «Казфосфат» запланирован запуск новой линии по выпуску сульфоаммофоса. К концу 2023-го будет запущен проект АО «Каз­Азот» по производству сульфата аммония.

Значимыми в агрохимии также являются совместные проекты ТОО «Казфосфат» с ОАО «МХК «Уралхим» – самым крупным производителем аммиака и азотных удобрений в Российской Федерации. В течение пяти лет СП планирует осуществить пять проектов: по строительству в Атырауской области к 2026 году завода аммиака и азотосодержащих удобрений, в Степногорске к 2025-му – завода комплексных удобрений.

Также надлежит заняться расширением действующих заводов минеральных удобрений и обогатительных фабрик (срок исполнения – 2023–2025 годы). В АО «КазАзот» к 2025 году намечено ввести в эксплуатацию аммиачно-карбамидный комплекс.

За счет данных проектов, по словам Каирбека Ускенбаева, планируется полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка в минеральных удобрениях и увеличить их экспорт.