Свежий выпуск

«Добро» для удобрений

Марина Демченко

В Казахстане намечены меры для полного обеспечения земледельцев отечественными минеральными удобрениями.

По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития, в настоящее время в Казахстане их выпускается три вида – селитра, аммофос и сульфат аммония. Однако до сих пор отсутствует производство таких очень востребованных аграриями удобрений, как сульфоаммофос, карбамид и комплексные (NPK). Это нашло отражение в промышленной статистике за 2021 год, где доля отечественных производителей в насыщении казахстанского рынка минеральных удобрений составила 45,4%.

– Для устойчивого ведения сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопас­ности страны Правительство особое внимание уделяет развитию агрохимического сектора, – отметил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев. По его словам, Правительством принят ряд мер, направленных на предот­вращение дефицита основных видов удобрений, выпускаемых в Казахстане, а также недопущение их подорожания. Для этого на фоне мирового роста цен стои­мость отечественной минеральной подкормки в настоящее время зафиксирована на уровне в 2–2,5 раза ниже рыночной. На трехлетний период заключен меморандум, в котором стоимость аммофоса для земледельцев на текущий год оставлена неизменной с последующей ежегодной индексацией не выше 10%.

Для обеспечения доступности удобрений на программу субсидирования из республиканского бюджета выделены дополнительно средства.

В конце октября Каирбек Ускенбаев совершил рабочую поездку в Жамбылскую область, где с рабочими коллективами отраслевых предприятий обсудил проблемы и перспективы производства минеральных удобрений.

Руководитель предприятия Игорь Георгиади заверил, что в результате реализации второго этапа инвестпроекта в Казахстане из местной руды начнут выпускать удобрения с высоким содержанием полезных элементов.

Каирбек Ускенбаев также принял участие в открытии нового цеха минеральных удобрений Таразского филиала ТОО «Казфосфат» годовой мощностью до 1 млн тонн аммофоса (МАФ⁄ДАФ). Стоимость проекта составляет 72 млрд тенге. По словам главы МИИР, «Казфосфат» – крупное предприятие. В сегменте агрохимии страны больше половины продукции производится именно им.

– Благодаря запуску второй линии по выпуску аммофоса в предстоящем году планируется полностью удовлетворить потребность казахстанских аграриев в этом виде удобрений, – отметил Каирбек Ускенбаев.

Встречаясь с заводчанами, глава МИИР напомнил, что значительный импульс развитию химической промышленности республики дала реализация индустриальной программы первой пятилетки, и сейчас основные показатели отрасли демонстрируют положительную динамику. Объем производства с 2015 года вырос в 2,5 раза, экс­порта – в 1,8 раза.

В среднесрочной перспективе весь перечень потребности внутреннего рынка планируется покрыть за счет нескольких инвестиционных проектов по производству удобрений. До конца третьего квартала на базе ТОО «Казфосфат» запланирован запуск новой линии по выпуску сульфоаммофоса. К концу 2023-го будет запущен проект АО «Каз­Азот» по производству сульфата аммония.

Значимыми в агрохимии также являются совместные проекты ТОО «Казфосфат» с ОАО «МХК «Уралхим» – самым крупным производителем аммиака и азотных удобрений в Российской Федерации. В течение пяти лет СП планирует осуществить пять проектов: по строительству в Атырауской области к 2026 году завода аммиака и азотосодержащих удобрений, в Степногорске к 2025-му – завода комплексных удобрений.

Также надлежит заняться расширением действующих заводов минеральных удобрений и обогатительных фабрик (срок исполнения – 2023–2025 годы). В АО «КазАзот» к 2025 году намечено ввести в эксплуатацию аммиачно-карбамидный комплекс.

За счет данных проектов, по словам Каирбека Ускенбаева, планируется полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка в минеральных удобрениях и увеличить их экспорт.

Популярное

Все
Увеличивая число детей, охваченных программой ArtSport, никто не думал о том, что денег на всех не хватит
Возвращение, которого ждали
«Кайрат» проходит дальше
Когда юниорки быстрее
Отрицательный... прирост
В честь лидера «Алаш»
Теперь лидер «Астана»
Дети – детям
Сблизит нас «зеленый» водород
Философский взгляд на мир
Масштабная штабная работа
В режиме открытого доступа
Хранители истории спустились в метро
Чемпионы из Рио-де-Жанейро
Пал рекорд Формулы-1!
По пути Абая
Более 800 млн тенге задолжал акимат Костанайской области за обучение детей в частных творческих кружках и спортивных секциях
Двери театра вновь открыты!
«Добро» для удобрений
Иманбек Зейкенов женился
Дипломат сделал рискованное заявление ТАСС, в котором отметил, что Казах­стан не остановится на принятии Дек­ларации о суверенитете, а добьется полной государственной независимости
Правовой фундамент легитимности государства
Один из полуграмотных работников КГБ прилежно записал: «Кулмагамбетов злобно молчал и антисоветски улыбался»
Бремя и время первых
Декларация для нас стала буревестником грядущих перемен
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Первый шаг – он трудный самый
Два трупа обнаружили в Актобе: задержаны подозреваемые
Совместное заявление для прессы глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета
Казахстан празднует День Республики
Тела двух мужчин обнаружили возле банного комплекса в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Курсы валют на 25 октября
Права на земельные участки хотят предоставлять в электронном формате в Казахстане
Аральскую проблематику обсудили сенаторы Казахстана и Узбекистана
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики
Вопросы сотрудничества обсудили заместители глав правительств Казахстана и Узбекистана
Касым-Жомарт Токаев принял участие в красивой церемонии поднятия флага. Видео
Груженный машинами автовоз опрокинулся в кювет в Костанайской области
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса

Читайте также

Свежий выпуск
Списки избирателей составлены
Свежий выпуск
Пандусы не для галочки
Свежий выпуск
В соответствии с законом
Свежий выпуск
Будущее – в наших руках

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]