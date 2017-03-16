Как рассказал генеральный директор Национального ядерного центра РК Эрлан Батырбеков, музей Семипалатинского испытательного полигона был открыт в 1972 году на базе войсковой части 52605, ныне расположен в городе Курчатове в здании ИРБЭ. Его фонд насчитывает около 100 уникальных единиц хранения (фотографии, документы, макеты, оборудование).

Это единственный подобный музей в Казахстане. Посетителей музея ждет знакомство с одной из самых противоречивых, но безус­ловно ярких страниц отечест­венной истории, рассказывающей об основных этапах создания знаменитого «ядерного щита СССР». Экспозиции музея подробно рассказывает о трех основных испытательных площадках СИП: «Опытное поле», «Дегелен», «Балапан», а также об истории создания и развития полигона, жизни и деятельности выдающегося физика-экспериментатора Игоря Курчатова, особенностях проведения ядерных испытаний и поражающих факторах взрыва, современной ­радиационной обстановке.

Музей уже пользуется большой популярностью как у жителей Казахстана, так и у зарубежных гостей. Его посетили представители 30 стран, в том числе России, Узбекистана, Германии, Англии, Южной Африки, Финляндии, Канады, Китая, Японии, Литвы, США, Египта, Франции, Индонезии, Бразилии, Австрии. Среди них школьники, студенты, горожане и окрестные жители, священнослужители и ученые зарубежных научных центров, финансисты и артис­ты, военные и государственные деятели. За годы работы музей посетили более 30 тыс. человек. В настоящее время с музеем СИП в тесном сотрудничестве работают несколько туристических фирм.

Как отмечают ученые-экскурсоводы, наиболее популярными туристическими маршрутами являются объекты «Опытное поле» и «Атомное озеро». «Опытное поле» – это возможность побывать в эпицентре первого ядерного взрыва 1949 года, увидеть останки приборных сооружений «гусаков», где размещались часть измерительных приборов, оптическая аппаратура, побывать у оплавленного дота. За последние три года здесь проведено более 100 экс­курсий.