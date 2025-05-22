Мероприятие объединило не только педагогов, но и родителей – тех, кто с одной стороны обеспечивает детям материальные условия, а с другой – формирует их личность, мировоззрение и моральные ориентиры. Выступая на форуме, исполняющий обязанности руководителя управления образования области Абай Бауржан Туленов акцентировал внимание на значимости родительского участия в воспитании.

– 11 лет детства и отрочества проходят в школе, и эта пора должна быть счастливой. Проведено много исследований по теме эффективного образования и воспитания в школах и дома. Они показали: в этом вопросе все зависит от вовлеченности родителей в жизнь ребенка, – отметил Бауржан Туленов.

Со своей речью к участникам форума обратилась уполномоченная по правам ребенка в области Абай Эльзира Солтабаева. Она подчеркнула, что цель встречи – не только выявление существующих проблем, но и совместный поиск решений, обозначение векторов развития.

– На самом деле нет идеального рецепта касательно родительства. Мы проходим этот путь вмес­те. Но уже теперь мы знаем, что нарушение прав ребенка – это повод, чтобы бить тревогу, обращаться в компетентные органы, в том числе в нашу структуру. Кроме того, все мы должны знать о существовании горячей линии 111. Обращаться по ней можно анонимно. Линия работает круг­лосуточно и принимает звонки не только по проблемам детей, но и по семейно-бытовому насилию, – уточнила Эльзира Солтабаева.

Семейный коуч Асхат Абжанов, участвовавший в форуме дистанционно, отметил положительную динамику: все больше родителей начинают интересоваться вопросами воспитания, осознавая его важность.

– Эта тема становится все более актуальной, все больше мам и пап задаются вопросом: как воспитать счастливых, здоровых и осознанных детей. Есть одна простая фундаментальная формула: не нужно воспитывать детей, нужно воспитывать себя. Надо стать примером для своего ребенка, таким примером, на который захотят равняться и сыновья, и дочери. Только так мы сможем дать им самое лучшее и полноценное воспитание, – поделился Асхат Абжанов.

Также с обращением к участникам выступила председатель областной ассоциации родителей Лунара Отеуова. Она напомнила, что именно родители играют ключевую роль в становлении личнос­ти ребенка и в формировании его отношения к миру.

– Опора общества – это семья, опора семьи – это родители. Роль матери и отца заключается не только в том, чтобы подарить ребенку жизнь, но и помочь ему стать членом общества, воспитать гражданина, учитывая множество факторов. Отсутствие стресса, дружелюбная атмосфера, любовь и взаимоуважение – это тот фундамент, который может обеспечить ребенку полноценное воспитание и адекватный морально-психологический ­климат. Эти факторы поддерживают и укрепляют доверие ребенка, – рассказала Лунара Отеуова.

В рамках форума работали консультационные площадки, про­шли мастер-классы, тренинги для родителей и педагогов. Особое внимание уделено программам поддержки семей, воспитывающих детей с особыми образовательными потребностями.