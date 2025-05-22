Доброжелательная атмосфера в семье – залог счастливого детства

Статьи
2
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

В области Абай состоялся форум, посвященный вопросам воспитания детей и обеспечения их безопасности. Его проведение приурочено к Международному дню защиты детей. По сути, это напоминание взрослым о важности заботы о психологическом состоянии и благополучии ребенка. Главной идеей форума стало утверждение: только осознанный подход к воспитанию, доброжелательная семейная атмосфера и качественное образование способны создать прочную основу для счастливого детства.

фото автора

Мероприятие объединило не только педагогов, но и родителей – тех, кто с одной стороны обеспечивает детям материальные условия, а с другой – формирует их личность, мировоззрение и моральные ориентиры. Выступая на форуме, исполняющий обязанности руководителя управления образования области Абай Бауржан Туленов акцентировал внимание на значимости родительского участия в воспитании.

– 11 лет детства и отрочества проходят в школе, и эта пора должна быть счастливой. Проведено много исследований по теме эффективного образования и воспитания в школах и дома. Они показали: в этом вопросе все зависит от вовлеченности родителей в жизнь ребенка, – отметил Бауржан Туленов.

Со своей речью к участникам форума обратилась уполномоченная по правам ребенка в области Абай Эльзира Солтабаева. Она подчеркнула, что цель встречи – не только выявление существующих проблем, но и совместный поиск решений, обозначение векторов развития.

– На самом деле нет идеального рецепта касательно родительства. Мы проходим этот путь вмес­те. Но уже теперь мы знаем, что нарушение прав ребенка – это повод, чтобы бить тревогу, обращаться в компетентные органы, в том числе в нашу структуру. Кроме того, все мы должны знать о существовании горячей линии 111. Обращаться по ней можно анонимно. Линия работает круг­лосуточно и принимает звонки не только по проблемам детей, но и по семейно-бытовому насилию, – уточнила Эльзира Солтабаева.

Семейный коуч Асхат Абжанов, участвовавший в форуме дистанционно, отметил положительную динамику: все больше родителей начинают интересоваться вопросами воспитания, осознавая его важность.

– Эта тема становится все более актуальной, все больше мам и пап задаются вопросом: как воспитать счастливых, здоровых и осознанных детей. Есть одна простая фундаментальная формула: не нужно воспитывать детей, нужно воспитывать себя. Надо стать примером для своего ребенка, таким примером, на который захотят равняться и сыновья, и дочери. Только так мы сможем дать им самое лучшее и полноценное воспитание, – поделился Асхат Абжанов.

Также с обращением к участникам выступила председатель областной ассоциации родителей Лунара Отеуова. Она напомнила, что именно родители играют ключевую роль в становлении личнос­ти ребенка и в формировании его отношения к миру.

– Опора общества – это семья, опора семьи – это родители. Роль матери и отца заключается не только в том, чтобы подарить ребенку жизнь, но и помочь ему стать членом общества, воспитать гражданина, учитывая множество факторов. Отсутствие стресса, дружелюбная атмосфера, любовь и взаимоуважение – это тот фундамент, который может обеспечить ребенку полноценное воспитание и адекватный морально-психологический ­климат. Эти факторы поддерживают и укрепляют доверие ребенка, – рассказала Лунара Отеуова.

В рамках форума работали консультационные площадки, про­шли мастер-классы, тренинги для родителей и педагогов. Особое внимание уделено программам поддержки семей, воспитывающих детей с особыми образовательными потребностями.

#дети #семья #воспитание #форум #ценности

Популярное

Все
Откровения сельского художника
«Келешек мектептері»: равные условия и возможности
Бесплатные кружки на грани закрытия
Что мешает развитию ИИ в Казахстане
Всем миром и со всем миром
Роль выпускников в работе вузов: глобальные тренды и опыт
Нет производств без технарей
Очистить от хлама поля
Достоин памяти потомков
От мундиров до радиостанций
«Ұстаз»: поворот в профессии педагога
На полигон отправятся студенты
Резонансное дело приняло новый оборот
Насколько реальны техногенные катастрофы?
В «Ясной поляне» и сеют, и жнут, и... рыбачат
Качество жизни растет
В Казахстане резко изменится погода
Семья – духовный код нации
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Жару сменят дожди в Казахстане
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
80% выпускников костанайских школ в этом году решили сдавать ЕНТ
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Бесценное богатство из отходов
Если вы подверглись цифровой атаке...
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Торговать не зерном, а крупами
Штормовое предупреждение вновь объявлено в Казахстане
Началась вторая фаза сохранения Северного Арала
В Актау проложили 1,5 км новых магистральных инженерных сетей
Токаев не будет праздновать свой день рождения
Актуально и сто лет спустя
Что надо знать о половых инфекциях и как избежать неприятных последствий
Глава Сената встретился с Председателем Национального Собрания Армении
Три крупных спортивных объекта Атырау вернули в госсобственность
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Будущее – за цифровыми активами
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
Удивительная судьба Масима Якубова
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Как обезопасить себя от сексуальных домогательств на рабочем месте
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Трижды обманувший смерть

Читайте также

Всем миром и со всем миром
От мундиров до радиостанций
Казахстан и Узбекистан согласовали План по стандартизации и…
Глава государства вручил награды деятелям культуры и искусс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]