Доброжелательная атмосфера в семье – залог счастливого детства
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В области Абай состоялся форум, посвященный вопросам воспитания детей и обеспечения их безопасности. Его проведение приурочено к Международному дню защиты детей. По сути, это напоминание взрослым о важности заботы о психологическом состоянии и благополучии ребенка. Главной идеей форума стало утверждение: только осознанный подход к воспитанию, доброжелательная семейная атмосфера и качественное образование способны создать прочную основу для счастливого детства.