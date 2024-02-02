Семьям погибших спасателей на руднике в Майкаине погасят кредиты

Происшествия, Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Сегодня аким области Асаин Байханов навестил семьи спасателей, погибших на месте обвала в районе горного отвода АО «Майкаинзолото», передает Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/asaiyn.baikhan

Напомним, что днем ранее дочь горноспасателя Олега Тышкевича, погибшего на территории рудника в Майкаине, рассказала в соцсетях, что ее семья не получила выплаты в полном объеме, которые обещали ей после смерти отца. Девушка осталась сиротой, ее мать умерла 1,5 года назад.

По ее словам, информация о том, что ее семья получила 4 млн тенге выплат, не соответствует действительности.

– Нам, как пишут в Инстаграме, не было выделено 4,5 миллиона. Но было выделено только 2 миллиона от рудника Майкаин, – отметила она. 

По информации акимата Павлодарской области, семьям погибших спасателей была оказана материальная помощь в размере 4,5 млн тенге, из них 2 млн тенге были выплачены АО «Майкаинзолото». Работодателем – Республиканским центральным штабом профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб - была выплачена матпомощь в размере 500 МРП, или 1 млн 846 тыс. тенге, а также выплата на погребение в размере 100 МРП, или 369 200 тенге. С ЕНПФ произведены выплаты
на погребение в размере 94 МРП, или 347 000 тенге.

– Эти выплаты получили 2 семьи спасателей, тела которых были найдены. Аналогичные выплаты будут назначены остальным семьям по завершению поиска пропавших спасателей в случае обнаружения тел или признания их погибшими. Кроме этого, семьям будет назначено госпособие по утере кормильца. Это ежемесячная выплата на каждого несовершеннолетнего в семье до достижения 18 лет, – заключили в акимате. 

В свою очередь дочь погибшего спасателя утверждает, что руководитель рудника обещал выплатить еще 2,5 млн тенге. Выплаты РЦШ ПВАСС и ЕНПФ, по ее мнению, прибавлять к этой сумме не следует.

Сегодня аким области Асаин Байханов навестил семьи погибших спасателей.

– В Экибастузе мы поговорили об этом с дочерью спасателя Олега Тышкевича. Руководство региона проследит, чтобы все обязательства работодателя и АО «Майкаинзолото» перед Яной и её братом были исполнены.

С родными Бердыбека Саркыта встретился в их доме в Майкаине, ранее я был здесь на его похоронах. Цель моего сегодняшнего визита - заверить родных погибших спасателей, что мы никого не оставим наедине с их утратой. Конечно, никакие слова поддержки и выплаты не вернут близких. Но мы делаем всё необходимое, чтобы семьи получили исчерпывающую помощь от государства, работодателя и АО «Майкаинзолото», на территории которого произошла трагедия, – отметил он. 

Он также рассказал, что кроме прочего, семьям погибших полагаются страховые компенсации от Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб, в размере среднемесячной заработной платы за 5-10 лет, в зависимости от наличия и возраста несовершеннолетних детей.

По его словам, АО «Майкаинзолото» в разы увеличит ранее выделенные ассигнования, а работодатель возьмет на себя погашение кредитов и коммунальных долгов семей погибших.

Аналогичные меры затронут и близких двух спасателей, поиски которых еще ведутся, в случае обнаружения тел или признания их погибшими. О конечных суммах общественность будет извещена по завершении всех необходимых процедур.

Тем временем спасатели продолжают поиск автобуса в Майкаине с высоким риском для жизни. Напомним, трагедия случилась ночью 4 января, с тех пор поисковые работы на месте обвала не прекращалисьТогда днем спасатели извлекли из-под грунта тела двух своих погибших коллег. Еще двоих ищут до сих пор.

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