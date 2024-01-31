Спасатели продолжают поиск автобуса в Майкаине с высоким риском для жизни

Задействовать большее количество техники и специалистов на дне обвала невозможно из-за нестабильного грунта, возможных пустот и постоянного обрушения грунта и горной породы, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: ДЧС Павлодарской области

По информации спасателей, на дне обвала на территории АО «Майкаинзолото» полностью раздроблен негабаритный камень. Его длина составляла 8 метров, ширина - 7 метров, толщина около 2-х метров.

Экскаваторы продолжают переэкскавацию грунта и горной породы. На дне обвала также имеются и другие негабаритные камни. Их также предстоит раздробить экскаватору с гидравлическим молотом.

29 января на дне обвала было обнаружено запасное колесо и другие фрагменты автобуса. Работы продолжаются.

В проведении операции на дне обвала задействованы один экскаватор на северном склоне, один экскаватор с насадкой гидравлический молот, два бульдозера задействованы в растяжке троллей, два бульдозера на страховке экскаваторов, 15 спасателей ОСО ДЧС Павлодарской области, 15 спасателей РЦШ ПВАСС, 2 горных инженера.

Привлечь больше техники и специалистов на дне обвала не представляется возможным из-за нестабильного грунта, возможных пустот и постоянного обрушения грунта и горной породы.

– Сохраняется большой риск для жизни спасателей. Именно поэтому на дно спускается один или два малогабаритных экскаватора и несколько специалистов для координации направления техники, остальные страхуют на кромке, для того, чтобы в случае обвала вытащить сотрудников с помощью страховочных тросов, – рассказали в МЧС.

Всего в поисково-спасательных работах задействованы 138 человек, 40 единиц техники, 3 кинологических расчета и 2 дрона.

Напомним, трагедия случилась ночью 4 января, с тех пор работы на месте провала не прекращались. Тогда днем спасатели извлекли из-под грунта тела двух своих погибших коллег.