Спасатели продолжают поиск автобуса в Майкаине с высоким риском для жизни

Происшествия
47
Кунапия Гульмира
корреспондент

Задействовать большее количество техники и специалистов на дне обвала невозможно из-за нестабильного грунта, возможных пустот и постоянного обрушения грунта и горной породы, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: ДЧС Павлодарской области

По информации спасателей, на дне обвала на территории АО «Майкаинзолото» полностью раздроблен негабаритный камень. Его длина составляла 8 метров, ширина - 7 метров, толщина около 2-х метров. 

Экскаваторы продолжают переэкскавацию грунта и горной породы. На дне обвала также имеются и другие негабаритные камни. Их также предстоит раздробить экскаватору с гидравлическим молотом. 

29 января на дне обвала было обнаружено запасное колесо и другие фрагменты автобуса. Работы продолжаются. 

В проведении операции на дне обвала задействованы один экскаватор на северном склоне, один экскаватор с насадкой гидравлический молот, два бульдозера задействованы в растяжке троллей, два бульдозера на страховке экскаваторов, 15 спасателей ОСО ДЧС Павлодарской области, 15 спасателей РЦШ ПВАСС, 2 горных инженера. 

Привлечь больше техники и специалистов на дне обвала не представляется возможным из-за нестабильного грунта, возможных пустот и постоянного обрушения грунта и горной породы.

– Сохраняется большой риск для жизни спасателей. Именно поэтому на дно спускается один или два малогабаритных экскаватора и несколько специалистов для координации направления техники, остальные страхуют на кромке, для того, чтобы в случае обвала вытащить сотрудников с помощью страховочных тросов, – рассказали в МЧС.

Всего в поисково-спасательных работах задействованы 138 человек, 40 единиц техники, 3 кинологических расчета и 2 дрона.

Напомним, трагедия случилась ночью 4 января, с тех пор работы на месте провала не прекращались. Тогда днем спасатели извлекли из-под грунта тела двух своих погибших коллег.

#поиски #Майкаин #ЧП на руднике

Популярное

Все
Обязаны ли родители помогать с внуками?
Если в сердце живет любовь
Прославил родной Кокшетау
Ержан да Татьяна
Теневые потоки, трансфертные берега
Неприкосновенность гарантируется
Добился и восстановился
Мошенник у банкомата
Что нам стоит ТЭЦ построить?
Вопреки здравому смыслу
Подлатали «узкие» места
Сергей Вишняк: Я – казахский русский!
Показательный суд прошел в Акмолинской области в отношении домашнего агрессора
Образование: в ожидании перемен
Укреплять доверительный диалог
Делая выбор, анализируйте рейтинги
Сердце, отданное Казахстану
...А обед не по расписанию?
Қазақ күресі в Европе
Массовый сбой произошел в Рунете
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
На участке голанского преткновения
Срединный коридор открывается
Напал на школьницу
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
К вулкану по полярному плато
Медсестры с автоматами
Осужден подросток, сообщивший о «бомбе» в ТРЦ Петропавловска
Алихан Смаилов: 8 тысяч молодых семей смогут приобрести жилье на льготных условиях
Казахстанские хоккеисты выиграли бронзу Юношеской Олимпиады в Канвоне
Землетрясение в Алматы: Оштрафованы распространившие фейки женщины
Религиозных радикалов задержал КНБ
Казахстан и Таджикистан договорились о сотрудничестве в банковской сфере
Почетное консульство Казахстана открылось в Канаде
«Захват» школы в Актобе: О провокации заявили стражи порядка
Электронную платформу для выбора школьных учебников разработали в Казахстане
Деньги 3.0: главное – зарабатывать по правилам
Закончен процесс по громкому делу о стрельбе в баре, в результате которой погиб мужчина
Вспомнить забытое старое…
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Как Казахстан расширил свое присутствие в ЮНЕСКО, рассказал Ерлан Карин
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи

Читайте также

Житель Астаны организовал цех по производству вейпов
Фиктивную справку о беременности представила в суде жительн…
О сейсмообстановке в стране рассказали в МЧС РК
Судисполнители необоснованно арестовали счета инвестора в А…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]