Дочь шейха Дубая объявила мужу о разводе с ним через Инстаграм

Она опубликовала об этом пост в соцсети

Фото: instagram @hhshmahra

Махра бинт Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, дочь нынешнего правителя Дубая Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, написала о разводе в своем верифицированном аккаунте в Instagram, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру.

При этом она намекнула, что причина — измена супруга. Об этом пишет BBC News.

«Дорогой муж, поскольку вы заняты другими спутницами, настоящим я объявляю о нашем разводе. Я развожусь с тобой, развожусь с тобой и развожусь с тобой. Береги себя. Твоя бывшая жена - принцесса Махра», - написала она в своем посте.

После этого Махра удалила со своей страницы все посты, в которых присутствовал её муж.

Такой поступок шейхи шокировал публику. В комментариях высказываются предположения, что в действительности принцесса не развелась, и ее профиль в соцсети взломали.

30-летняя Махра вышла замуж за своего дальнего родственника, шейха Мана бин Мохаммеда бин Рашида в мае 2023 года. В мае 2024 года у них родился первый ребенок.