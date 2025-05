Фото: Banksy/Instagram

Знаменитый британский мастер граффити Бэнкси опубликовал в интернете изображение своего нового произведения. Поначалу пользователи сетей спорили, где именно оно находится, но Би-би-си установила, что свой новый рисунок Бэнкси нарисовал в Марселе.

На картинке, опубликованной в инстаграме Бэнкси — трафаретное изображение маяка на неровно оштукатуренной стене и надпись: «Хочу быть тем, что ты увидел(а) во мне» («I want to be what you saw in me»).

Перед нарисованным на стене маяком — тротуар и уличный столбик, и от столбика к маяку по тротуару тянется нарисованная тень — так, что и маяк выглядит непропорциональной тенью от столбика на стене.

Бэнкси в своем инстаграме не сообщил, где находится его новое творение, и поначалу пользователи соцсетей оживленно обсуждали, где оно может быть. Некоторые высказали предположение, что это граффити сделано где-то в Марселе.

На одной фотографии, разлетевшейся по сети, рядом на той же стене видна граффити-подпись, похожая на «Yaze». Так подписывается канадский художник, творящий под псевдонимом Marco The Polo. Он говорит, что его вдохновляют на творчество работы Бэнкси.

Сам Бэнкси всю жизнь остается инкогнито, и о том, что та или иная новая картинка на стене — это дело его рук, люди узнают только из его инстаграма.