Договоры с частными школами теперь есть на портале госзакупок

Образование
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В 2024 году частным школам, где обучается более 250 тысяч детей, из бюджета выделено 134 млрд тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Высшей аудиторской палате (ВАП) утверждают, что в результате исполнения предписания госаудиторов, реализация подушевого финансирования в среднем образовании стала более прозрачной и открытой, передает Kazpravda.kz 

Соответствующую работу провели министерства просвещения и финансов. 

В ходе состоявшегося ранее госаудита в этой сфере было установлено, что на веб-портале госзакупок нет никаких сведений о договорах частных организаций образования, присоединившихся к механизму подушевого государственного финансирования. 

Для устранения данного нарушения ВАП поручила Минпросвещения и Минфину принять необходимые совместные меры. 

«По итогам проведенной работы на портале госзакупок появились новые данные: в разделе «Реестр договоров», при поиске по БИН заказчика теперь отображаются сведения о договорах присоединения частных школ к подушевому финансированию. А именно указывается наименование поставщика и размещаются акты выполненных работ», – сообщили в ВАП. 

Исполнение данного пункта предписания по итогам госаудита снято с контроля Высшей аудиторской палаты. 

В своем Послании народу Казахстана в сентябре текущего года президент Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул важность открытости данных о поддержке, которую государство оказывает частным школам. Так, только в 2024 году частным школам, где обучается более 250 тысяч детей, из бюджета выделено 134 млрд тенге. 

#школа #госзакупки #госаудит #ВАП

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