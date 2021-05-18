Доктор Латиф

«ДУМАЛ, ЧТО РАБОТАТЬ С ДЕТЬМИ – НЕ МОЕ»

Среди претендентов, участвовавших в проекте «100 новых лиц Казахстана» в 2021 году, на первом этапе оказалось 300 врачей и мед­работников. Финальный отбор прошли двое. Один из них – врач-реабилитолог Латиф Парпиев.

Стать врачом Латиф мечтал с детства. Говорит, что уверенность в возможности сделать медицинскую карьеру возникла у него еще в пятилетнем возрас­те. При этом в семье и ближней родне медиков не было.

Возможно, на выбор повлияло то, какую роль медики сыграли в судьбе самого Латифа. Сразу после рождения его жизнь оказалась в руках врачей – в первые дни у него развилась тяжелая гемолитическая желтуха. При этой патологии в маленьком организме разрушаются кровяные клетки. Печень не справляется со своей задачей по очистке организма, и токсины циркулируют по всем органам и тканям.

Новорожденные с таким диагнозом редко выживают, но благодаря профессионализму медиков мальчик пошел на поправку. Мать и отец увидели сына только на десятый день.

Школьные годы Латифа Парпиева прошли в городе Кентау в Южном Казахстане (сейчас – Туркестанская область), а после – в Ташкенте, куда семья переехала в 90-е годы. Затем, уже после школы, он вернулся в Казахстан поступать в медицинский вуз.

– Сначала поступил в Международный казахско-турецкий университет имени Ахмета Яссауи в Туркестане, потом на старших курсах перевелся в шымкентский филиал вуза, – рассказывает врач. – Тогда у меня была мечта учиться и работать в Астане, и после 7 лет бакалавриата в резидентуру я поступил уже в столичный медицинский университет. Так что мечта сбылась, живу и работаю в Нур-Султане.

Изначально специальностью, которую Латиф Парпиев выбрал для себя, была онкология. В столичном онкоцентре он работал рентген-хирургом и онкорадио­логом.

– Вообще, когда учился первые 5 лет в университете, утверждал: никогда не окажусь в педиатрии. Думал, что работать с детьми – не мое. Но в 2016 году пришлось уволиться из онкоцентра. В то время я уже активно занимался волонтерством, в столице были проекты, друзья, коллеги, не хотелось уезжать. Поэтому нашел работу массажиста для ребятишек – делал профилактический или лечебный массаж пациентам с относительно легкими диагнозами, помогал восстанавливаться после переломов, – рассказал доктор.

Детскому массажу он учился сначала сам по старой советской книге. Потом понял: нужно совершенствоваться в этом направлении, и в 2017 году прошел курсы повышения квалификации по детской реабилитации. После стажировки в нескольких клиниках столицы начал помогать маленьким пациентам со сложными диагнозами, в том числе с детским церебральным параличом (ДЦП), последствиями инсультов, инфарктов мозга и родовых травм.

– Методику свою пока не запатентовал как авторскую, ее я разрабатывал сам на основе комплекса нескольких реабилитационных практик, – отметил Латиф. – Курс массажа и других восстановительных процедур подбирается в зависимости от этапа физического развития ребенка. Система протестирована и доказала свою эффективность у детей до 2 лет.

«ИНОГДА ХОЧЕТСЯ ПОПЛАКАТЬ ОТ РАДОСТИ»

Истории своих пациентов с разрешения их родителей Латиф Парпиев рассказывает в социальных сетях. Они всегда наполнены добрым юмором, за которым долгие месяцы боли и слез, труда и преодоления. Мальчишки и девчонки учатся двигаться, стоять на ногах, ходить, при этом частенько показывают удивительную силу характера.

– Она стоит возле мамы, я ей говорю: «Прощаться будем?» – а она в ответ: «Бесишь! Нет!», – делится историей реабилитолог. – Когда мама рассказала, что больше не приедут ко мне, девочка сразу: «Пока, дядя Латиф». Такая вот маленькая принцесса. Это для нее останется в приятных воспоминаниях. А вся боль, которая была до этого, должна быть забыта.

Реабилитацией этой малышки Латиф Парпиев занимался больше 2 лет. Она родилась весом 1 400 граммов, диагноз оказался тяжелым – церебральный правосторонний гемипарез.

Из-за повреждения в мозгу правая сторона тела не двигалась. Когда родители впервые ее привезли на прием, девочка могла только ползать по-пластунски. Первые несколько процедур она плакала от боли, и мама с бабушкой тоже плакали, видя состояние ребенка.

– Я уговаривал их потерпеть, реабилитационные процедуры бывают болезненными, но ради результата через это придется пройти, – объясняет доктор.

С маленькой принцессой приш­лось провести 5 изнурительных и долгих курсов реабилитации. Дома мама с ней тоже занималась. Помимо терапии Латиф Парпиев проводит для родителей курсы по домашней реабилитации, учит делать массаж, показывает комплексы упражнений, рассказывает, как работать с ребенком, как помогать правильно. И вот однажды счастливая мама скинула доктору долгожданное видео, где маленькая принцесса ходит самостоятельно.

– Верьте в своих детей, занимайтесь с ними! – убеждает родителей Латиф Парпиев.

После долгого и сложного пути реабилитации врач-реабилитолог расстается с маленькими пациентами, и такое расставание, хоть и грустное, но все же добрый знак. Это значит, что мальчишки и девчонки дальше могут идти по жизни самостоятельно. Хотя иногда случаются удивительные встречи.

– Как-то ехал на самокате с работы и случайно встретил родителей моей пациентки, которую лечил 3 года назад, – рассказывает врач. – Мама девочки узнала меня даже в шлеме и в очках, окликнула. Я остановился, а она подошла и обняла меня. Говорит: «Смотрите, вон Сыргалым моя на велосипеде катается!» А ведь ее ко мне привезли с тяжелым диагнозом и большой задержкой в моторном развитии.

Маленькая Сыргалым появилась на свет раньше срока с критически малым весом – всего 647 граммов. Малютке сделали операцию на сердце, из-за опаснос­ти отека мозга установили в голове шунт для оттока жидкос­ти. У девочки диагностировали ДЦП и парез (неподвижность) левой ноги. Ребенок практически не двигался. Пришлось провести около 10 курсов реабилитации, чтобы малышку поставить на ноги.

– Мне было так приятно увидеть, как она крутит педали и ходит самостоятельно, радуя своих родителей, – сказал Латиф Парпиев. – В такие моменты иногда хочется поплакать от радости.

«ЕСЛИ МОЖЕШЬ ПОМОЧЬ – ГОВОРИ «ДА!»

Помимо основной работы Латиф Парпиев активно занимается волонтерством. С 2013 года он участвует в деятельности фонда Best for kids. В 2015 году был координатором ряда проектов, занимался наставничеством. Представители фонда тогда брали шефство над детьми из детских домов, как старшие братья и сест­ры давали наставления как правильно делать жизненный выбор, планировать свое будущее, выбирать профессию.

И сегодня Латиф Парпиев является активным волонтером фонда Best for kids, а также участником проектов другой благотворительной организации – инициативной группы «Дари добро». Эта команда помогает детям в онкологических клиниках.

Для маленьких пациентов волонтеры помогают собирать средства на дорогостоящие про­цедуры, организуют праздники. В столице в новогодние дни для группы «Дари добро» Латиф Парпиев уже стал штатным Дедом Морозом.

– Волонтерство значит очень много для любого человека, – уверен врач. – Эта деятельность имеет очень сильный эффект. Я видел людей, которые приходили в благотворительные фонды изначально для отметки в резюме, но потом неизбежно менялись. Они встречают новых друзей, меняется образ жизни и ход мыслей. Нередко слышу, что для них мир переворачивается, появляются другие ценности и одновременно открываются новые силы. Люди изнутри меняются именно благодаря волонтерству. Если ты можешь помочь – говори «Да!» Меня отец так воспитал, и в жизни я в этом еще больше убедился.

Участие в проекте «100 новых лиц Казахстана» и победа в конкурсе, по словам врача, в будущем откроют дорогу к новым пациентам.