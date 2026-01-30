Инвестиции в проект «Долина ЦОДов» в Экибастузе прогнозируются на уровне $30 млрд

Правительство
68

Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Павлодарскую область проверил исполнение поручений Президента по реализации проекта «Долина ЦОДов» на базе Экибастузского энергоузла, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Для создания специальной зоны, где будут размещены вычислительная инфраструктура, облачные сервисы и мощности для работы с ИИ, определен земельный участок площадью 200 га в районе Экибастузской ГРЭС-1 с возможностью увеличения территории до свыше 1300 га в будущем.

— По поручению Президента мы начинаем реализацию масштабного инфраструктурного проекта «Долина ЦОДов». Это даст серьезный импульс развитию высокотехнологичного сектора экономики. Всем госорганам и ответственным организациям необходимо отработать с максимальной отдачей и эффективностью для получения результата, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Руководителю Правительства был представлен дизайн-проект «Долины ЦОДов». О ходе проводимых работ доложили заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, аким Павлодарской области Асаин Байханов, председатель АО «Казахтелеком» Багдат Мусин.

Экосистема «Долины ЦОДов» будет создана на базе энергетических мощностей Экибастузского энергоузла. Концепцией заложено поэтапное развитие объекта с четко зафиксированными параметрами ввода мощностей и использованием уже построенной энергетической инфраструктуры.

В рамках проекта предусмотрено строительство линий электропередач протяженностью 15 км и инфраструктуры понижающих подстанций мощностью 300 МВт с расширением в перспективе до 1 ГВт. Проектом предусмотрено создание 500 высококвалифицированных новых рабочих мест в области энергетики, эксплуатации вычислительных мощностей, ИИ и др. В этой связи упор делается на подготовку высококвалифицированных IT-специалистов.

Отдельное внимание уделено созданию условий для инвесторов в виде инфраструктуры, тарифообразования и налоговых преференций по принципу специальных экономических зон.

Прогнозируемый объем инвестиций в проект – порядка $30 млрд. На сегодня ведутся переговоры с крупными международными компаниями. Премьер-министр отметил стратегическое значение «Долины ЦОДов» в контексте развития цифровой экономики Казахстана. 

— Это индустрия будущего. Важно использовать наши конкурентные преимущества. Все предпосылки для проекта есть – электроэнергия, климат, транскаспийский кабель. Поэтому внесите все решения, которые необходимо принять и вперед, без лишней бюрократии. Я сам буду лично заниматься этим проектом. Мы должны в максимально сжатые сроки быстро пройти весь этот путь и работать, заключая контракты и поставляя мощности для мировых компаний, — подчеркнул Олжас Бектенов.
#Правительство #Экибастуз #ЦОДы

Популярное

Все
Мектеп и медресе в Степи
От точечного реагирования – к системной профилактике
У карты народной судьбы
Биопрепарат для овощей и фруктов
В ожидании Олимпиады
Новая грамотность цифровой эпохи
Установлены лимиты орошения
Застрявшие в детстве, или Как образ Питера Пэна стал синдромом нашего времени
Оружие – под цифровой надзор
В небе нет границ, есть только горизонты
Новая Конституция – идеологический и правовой фундамент Справедливого Казахстана
Тихая музыка зимы
В Shymkent Creative Hub традиции обретают современное звучание
Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы
Экран важнее сцены?
Ерлан Кокеев: «Главное – не плестись в хвосте перемен, а возглавить их, оставаясь верным своим корням»
Аплодисменты, аплодисменты…
Смартфон вместо тетрадки
Игра, хранящая мудрость предков
Кто мы?
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Оксфордский хаб откроется в Астане
На Нью-Йорк надвигается мощнейший снежный шторм
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Лидеры сборной на кортах Мельбурна
Под контролем – долгострой
Объявлены все номинанты на премию «Оскар» 2026 года
Президент вручил флаг знаменосцам олимпийской и паралимпийской команд Казахстана
Незыблемая основа общественной консолидации
ChatGPT Edu: начало системного внедрения
Из школьников – в исследователи
Первое заседание Комиссии по Конституционной реформе стартовало в Астане
Биатлонист из Темиртау поедет на Олимпиаду
Будет построена объездная дорога
Зерендинцы получили ключи от долгожданных квартир
Инклюзивный центр в музее
Жулдыз подключили к природному газу
Вплетены в историческую память
Крупный тепличный комплекс построят в Шымкенте
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека

Читайте также

Олжас Бектенов побывал на энергообъектах Павлодарской облас…
Крупная японская компания выразила интерес к участию в про…
Более ста предприятий подали заявки на участие в нацпроекте…
Премьер объявил замечание главе KAZAKH INVEST

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]