В СКО начали принимать жесткие меры к должникам по алиментам

8 должников привлечены к уголовной ответственности, еще шестеро подверглись адмаресту в регионе с начала года

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В результате принятых жестких мер снизилась задолженность по алиментам с начала года на 100 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Северо-Казахстанской области.

Сообщается, что за неисполнение судебных актов о взыскании алиментов в отношении 6 должников возбуждены дела об адмправонарушениях, по которым судом назначен арест.

Так, постановлением районного суда по возбужденному прокурором района производству по статье 669 КоАП алиментщик С. арестован на 5 суток.

Всего мерами координации работы судебных исполнителей по области еще 36 алиментщиков привлечены к адмаресту. Наряду с этим, 8 проблемных должников привлечены к уголовной ответственности по статье 139 УК РК.

Приговором суда района Шал акына должник за неисполнение алиментного обязательства на содержание несовершеннолетнего ребенка более 7 месяцев, с задолженностью в размере 2,6 млн тенге, осужден к 1 году ограничения свободы по статье 139 УК.

В результате принятых жестких мер снизилась задолженность по алиментам с начала года на 100 млн тенге - до 160 млн тенге.