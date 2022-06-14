Должники по налогу на транспортные средства могут на время остаться без автомобиля

За долги – на штрафстоянку

Более 40 тыс. автолюбителей вовремя не оплатили налог на транспорт, задолжав в общей сложности в государственную казну 1 млрд 663 млн тенге. Теперь их разыскивают специалисты департамента государственных доходов совместно с сотрудниками местной полицейской службы. Они ежедневно проводят рейды, чтобы выявить на дорогах города должников и добиться оплаты налога.

В помощь рейдовой группе – технические средства контроля дорожного движения, включая камеры видеонаблюдения «Сергек» и программы «Коргау». Благодаря им машины легко выявить в движущемся потоке, независимо от того, какую сумму задолжал владелец транспортного средства.

А разброс суммы долга реально огромный. Кто-то задолжал считаные тысячи тенге. А есть и те, чей долг составляет несколько сот тысяч. Рекордсменами значатся владелец автомобиля «Тойота Лендкрузер» с долгом 850 тыс. тенге и хозяин «Рендж­ровера», который не нашел времени или денег оплатить в казну 787 тыс. тенге.

По информации ведущего специалиста ДГД по Шымкенту Аббасхана Сейдахметова, автовладелец может на месте погасить долг, оплатив транспортный налог, и продолжить движение. В противном случае автомобиль тут же придется освободить для доставки на штрафстоянку. Там он будет находиться до тех пор, пока автовладелец не оплатит налог. Фискалы налоговый приказ передают частным судебным исполнителям для принудительного взыскания суммы долга, если сумма задолженности превышает 1 МРП.

Материалы 24 тыс. водителей уже переданы судоисполнителям. Всего же в базе должников по транспортному налогу в Шымкенте значится свыше 40 тыс. человек.

За первые 10 дней массовых рейдов полицейские и специалисты городского департамента государственных доходов отправили на штрафную стоянку 13 автомашин, владельцы которых не смогли на месте остановки оплатить налоговую задолженность. Несколько десятков автовладельцев тут же оплатили налог, пополнив городскую казну на 16 млн тенге.