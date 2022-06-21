Дом-музей построят на малой родине Ахмета Байтурсынова

Чтобы знали и помнили

Одноэтажное здание расположится в Жангельдинском районе Костанайской области, где и родился видный казахский ученый, просветитель, общественный деятель.

Дом-музей, выполненный в современном стиле, заменит старую постройку, которую возвели на предполагаемом месте родного очага Ахмета Байтурсынова. Небольшой домик из самана был возведен общественными силами в 2009 году, каких-либо экспонатов там не было. За 13 лет сооружение порядком поизносилось и не подлежит восстановлению.

Поэтому по просьбе местных жителей в рамках празднования 150-летия со дня рождения Ахмета Байтурсынова и было принято решение построить дом-музей. Выполнить работы планируется до сентября текущего года.

– Акимат Жангельдинского района провел конкурс, по итогам которого определен подрядчик, но он оказался недобросовестным, использовал некачественные материалы. Строительные работы были приостановлены заказчиком, договор расторгнут. Сейчас принимаются меры по строительству нового дома. Акимат района намерен завершить строительство и наполнить дом-музей экспонатами до юбилейных мероприятий, которые запланированы на сентябрь, – сообщили в акимате Костанайской области.

В рамках празднования юбилея Ахмета Байтурсынова на его малой родине запланирован ряд мероприятий по улучшению инфраструктуры. В частности, ведется капитальный ремонт участка автомобильной дороги Шубалан – Карасу и моста через р. Торгай на шестом километре этой дороги. Также в текущем году планируется отремонтировать более 40 км из 106км до села А. Байтурсынова. И эта работа будет продолжена в 2023 году

Полным ходом идут ремонт и реэкспозиция Литературного музея Ахмета Байтурсынова и Миржакипа Дулатова. В селе А. Байтурсынова начинается строительство нового медицинского пункта, а в с. Акколь будет отремонтирована сельская амбулатория. В общей сложности на реализацию этих мероприятий выделено более 3 млрд тенге, из которых 2,7 млрд тенге будет направлено на ремонт дорог.