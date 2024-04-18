Домики для птиц порадуют пернатых на острове Бейбитшилик

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Флора Левина

К акции «Таза Қазақстан» присоединились практически все жители области Абай

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Переодевшись в рабочую одежду, люди убирают скопившийся за зиму мусор, приводят в порядок фасады различных объектов, высаживают деревья.

Не забыли жители Семея и о реликтовом сосновом боре. В рамках акции «Таза Қазақстан» здесь организовано мероприя­тие по посадке деревьев «Семей орманы – менің орманым». В нем приняли участие около 600 человек. Было высажено 23 800 двухлетних саженцев сосны.

В этом году в резервате запланировано посадить 28 млн 700 тыс. саженцев на площади 6 100 гектаров. Процесс разделен на два этапа: более 5 тыс. гектаров будут засеяны весной, а оставшиеся – осенью.

Территорию памятника легендарным влюбленным Козы-Корпеш и Баян-Сулу привели в порядок в Аягозском районе. Уборку провели в рамках недели «Киелі мекен».

В Бескарагайском районе местные жители навели порядок у Аккульской мечети. К акции присоединился и аким области Нурлан Уранхаев.

Построенная в 1907 году мечеть хорошо видна с республиканской автотрассы Омск – Майкапчагай. Она является уникальным деревянным сооружением, возведенным без использования гвоздей.

Строительство мечети было инициировано местным купцом Султаном Фазылбековым. Для ее возведения привлекались лучшие башкирские архитекторы. Строительные материалы привозились из разных регионов Прииртышья.

В советское время мечеть была закрыта. Здесь располагались вначале начальная школа, затем библиотека и сельский клуб. Силами неравнодушных людей два года назад культовое сооружение реставрировали.

В Семее взрослые и дети позаботились о пернатых и устроили акцию «Подари дом птицам». Мероприятие состоялось в самом живописном уголке города – на острове Бейбитшилик. Взрослые учили ребят делать скворечники и правильно крепить их к дереву. Всего было изготовлено 80 домиков для птиц.

Акция «Таза Қазақстан» продолжается. По информации пресс-службы акима области Абай, в этом году в регионе планируется высадить 65 тыс. саженцев.

#регионы #область Абай #птицы #домик

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