Домофоны раздора

Домофонные компании нарушают права потребителей, ежемесячно выставляя им счета за услуги, которых не оказывают.

Вместо того чтобы развивать бизнес, следуя законным схемам, поставщики домофонов предпочли конфронтацию с акимом Караганды. А все потому, что тот вступился за народ и заявил: за пользование устройством платить не нужно.

Само же противостояние началось в октябре минувшего года. Тогда аким Караганды устроил встречу с руководителями домофонных компаний и защитниками прав потребителей. Последние заявили: поставщики домофонов давно и злостно нарушают права жителей многоэтажных домов. Ибо непонятно, за что они каждый месяц выставляют жильцам счета и взимают с них деньги.

В Караганде плата за домофон составляет 380 тенге в месяц. Получается, 60-квартирный дом отдает фирме 273 тыс. тенге. Это помимо того, что его жильцы уже заплатили за новую дверь, само устройство, электронные ключи и трубки, установленные в квартирах. А многоэтажек в шахтерской столице более 2 500.

– За домофон не надо платить ежемесячно, – заявил на совещании аким Караганды Ермаганбет Булекпаев. – Эта система не входит в перечень обязательных коммунальных услуг. У людей есть право выбора. Если один потребитель заключил договор с домофонной компанией и готов платить каждый месяц – пусть платит! А если человек отказывается и говорит, что будет нанимать мастера в случае поломки устройства – это его право. Он не обязан платить каждый месяц. Все должно быть честно!

Это высказывание градоначальника разлетелось по социальным сетям. Его разослали председатели КСК в своих домовых WhatsApp-чатах. В результате часть карагандинцев перестала платить за домофон.

Надо сказать, что и корреспондент «Казправды» тоже послушалась совета акима Караганды. Я не плачу за домофон уже 10 месяцев, но квитанцию мне продолжают исправно приносить.

Хоть я и числюсь «должником» у домофонной компании, в суд она на меня не подает. Интересно, почему? Монополист, который снабжает дом электроэнергией или водой, уже бы давно начал судиться с недобросовестным потребителем.

Ради интереса изучила электронную базу судебных дел, размещенную на сайте Верховного суда РК. В ней не оказалось ни одного иска домофонных компаний Караганды на своих потребителей!

Так надо ли платить за домофон или нет? С этим вопросом коррес­пондент «Казправды» обратился в департамент по защите прав потребителей Карагандинской области. У специалистов ведомства позиция однозначная: ежемесячные сборы за домофон незаконны!

– Аким города все правильно сказал. Он действовал в интересах граждан, – отметила начальник департамента по защите прав потребителей Карагандинской области Алия Кулагина. – Если вы не согласны с оплатой за домофон, то можете ее не вносить. Здесь важен такой аспект, как договор. Домофонные компании – не монополисты. У них нет публичных договоров. Они должны заключать с потребителями индивидуальные договоры. Если у вас его нет, то никто не сможет заставить вас платить за домофон.

Некоторые жители многоэтажек платят, ибо опасаются негативных последствий. Они считают, что домофонная компания откажется ремонтировать домофон, если тот сломается.

В департаменте по защите прав потребителей отмечают, что это незаконно. Фирма обязана отремонтировать аппарат, а потом выставить счет за свои услуги. Но не наоборот! Люди не обязаны платить заранее, ожидая поломку, которая произойдет, может, через год, а может, через пять лет.

– К нам обращаются и такие граж­дане, у которых домофонной трубки в квартире нет, но они все равно платят, – отметила глава департамента по защите прав потребителей. – К сожалению, у наших людей такой менталитет. Мы привыкли платить за все, что указано в квитанции.

Несмотря на жалобы, департамент по защите прав потребителей пошел навстречу домофонным фирмам. Его специалисты вместе с юристами бизнес-ассоциаций составили проекты договоров, которые позволят узаконить правоотношения с жильцами многоэтажек.

Получилось несколько видов контрактов: на покупку и установку домофонной системы, на ее техническое обслуживание и на то же самое, но с правом последующего выкупа. При этом во втором и третьем документах должен быть прописан вид оплаты – ежемесячный или по факту выполнения работы.

И что вы думаете, поставщики домофонных услуг побежали по квартирам потребителей с этими договорами? Куда там! Они стали писать жалобы на акима Караганды. Мол, градоначальник своими высказываниями портит деловую репутацию и мешает их бизнесу...

Кроме того, опасаясь лишиться «кормушки», владельцы домофонных компаний обратились за помощью в ассоциации предпринимателей. Одна из них на прошлой неделе даже провела пресс-конференцию и заявила, что за домофон платить надо.

Прозвучала ссылка на обновленный закон о жилищных отношениях. Мол, домофон – это такое же общедомовое имущество объекта кондоминиума, как, например, крыша или подвал. За их содержание мы платим каждый месяц – в КСК или ОСИ. Получается, что по аналогии нужно платить и за дверное устройство.

Этот аргумент выглядит бледно. Знаете, почему? Во-первых, потому что расходы на домофон не входят в минимальный тариф на содержание общего имущества объекта кондоминиума. Это подтверждает жилищная инспекция Караганды. А, во-вторых, если плата обязательна и законна, то почему домофонщики не подают иски на своих абонентов-должников? Видимо, потому что в суде у них потребуют индивидуальный договор с потребителем. А на нет, как говорится, и суда нет.