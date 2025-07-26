Президент США приехал с пятидневным визитом в Шотландию. В ходе поездки он встретится с председателем Еврокомиссии и премьер-министром Великобритании, а также посетит поля для гольфа, принадлежащие его семье, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews

Фото: facebook.com/WhiteHouse

Прибыв в Шотландию с пятидневным визитом, президент США Дональд Трамп заявил, что иммиграция "убивает Европу".

Отвечая на вопрос журналиста, он сказал, что "в отношении иммиграции вам лучше взять себя в руки. (Иначе) У вас больше не будет Европы".

Трамп заявил: "Вы должны остановить это ужасное вторжение... Некоторые люди, некоторые лидеры не позволили этому случиться (в своих странах). Они не получают должного вознаграждения". Однако он не стал называть имена лидеров, чтобы, по его словам, не "смущать" остальных.

В официальной программе визита американского президента - встреча с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Ожидается, что главной темой переговоров с фон дер Ляйен будет возможность заключения торговой сделки между США и Евросоюзом. В случае, если сделка не будет достигнута, США уже с первого августа могут ввести против ЕС 30-процентные пошлины.

Дональд Трамп заявил в пятницу, что достижение соглашения с ЕС по торговле станет "самой большой сделкой из всех, если мы ее заключим".

Страны-члены ЕС тем временем утвердили список собственных контрмер, если сделка не будет достигнута.

Президент США также воспользовался случаем, чтобы выступить против ветряной энергетики, заявив, что Европа должна "остановить ветряные мельницы". "Вы разрушаете свои страны..., разрушаете свои прекрасные поля и долины, убиваете своих птиц", - заявил Трамп.

Трамп является последовательным критиком ветряной энергетики.

Компания Trump Organisation, чьи активы в настоящее время находятся в трасте, управляемом его детьми, была обязана покрыть судебные издержки шотландского правительства после того, как принадлежащее ей поле для гольфа в Абердиншире проиграло судебную тяжбу из-за строительства поблизости ветряной электростанции. В исковом заявлении, в частности, заявлялось, что она мешает гольфистам любоваться видами.

Во время своего визита в Шотландию Трамп посетит поле для гольфа в Абердиншире в преддверии его открытия 13 августа, а также другое поле вблизи Тернберри. Его семье принадлежат оба поля для гольфа.