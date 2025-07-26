Дональд Трамп высказался об иммиграции в Европе

В мире
128

Президент США приехал с пятидневным визитом в Шотландию. В ходе поездки он встретится с председателем Еврокомиссии и премьер-министром Великобритании, а также посетит поля для гольфа, принадлежащие его семье, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews

Фото: facebook.com/WhiteHouse

Прибыв в Шотландию с пятидневным визитом, президент США Дональд Трамп заявил, что иммиграция "убивает Европу".

Отвечая на вопрос журналиста, он сказал, что "в отношении иммиграции вам лучше взять себя в руки. (Иначе) У вас больше не будет Европы".

Трамп заявил: "Вы должны остановить это ужасное вторжение... Некоторые люди, некоторые лидеры не позволили этому случиться (в своих странах). Они не получают должного вознаграждения". Однако он не стал называть имена лидеров, чтобы, по его словам, не "смущать" остальных.

В официальной программе визита американского президента - встреча с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Ожидается, что главной темой переговоров с фон дер Ляйен будет возможность заключения торговой сделки между США и Евросоюзом. В случае, если сделка не будет достигнута, США уже с первого августа могут ввести против ЕС 30-процентные пошлины.

Дональд Трамп заявил в пятницу, что достижение соглашения с ЕС по торговле станет "самой большой сделкой из всех, если мы ее заключим".

Страны-члены ЕС тем временем утвердили список собственных контрмер, если сделка не будет достигнута.

Президент США также воспользовался случаем, чтобы выступить против ветряной энергетики, заявив, что Европа должна "остановить ветряные мельницы". "Вы разрушаете свои страны..., разрушаете свои прекрасные поля и долины, убиваете своих птиц", - заявил Трамп.

Трамп является последовательным критиком ветряной энергетики.

Компания Trump Organisation, чьи активы в настоящее время находятся в трасте, управляемом его детьми, была обязана покрыть судебные издержки шотландского правительства после того, как принадлежащее ей поле для гольфа в Абердиншире проиграло судебную тяжбу из-за строительства поблизости ветряной электростанции. В исковом заявлении, в частности, заявлялось, что она мешает гольфистам любоваться видами.

Во время своего визита в Шотландию Трамп посетит поле для гольфа в Абердиншире в преддверии его открытия 13 августа, а также другое поле вблизи Тернберри. Его семье принадлежат оба поля для гольфа.

#Европа #иммиграция #Дональд Трамп

Популярное

Все
Скрытый патруль против лихачей
Победителей ждут гранты
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
Бронзовое трио из Казахстана
Принимаются активные меры по созданию рабочих мест
Поддержка для айболитов
Дом на миллион: как молодой агроном получил шанс остаться в селе
Быть готовыми к любым ситуациям
Курсантов учат морскому делу
На повестке – здоровье будущих поколений
Урожайность обеспечат рукотворные дожди
Про гармонию и любовь
Абай и Достоевский
Как не попасть на удочку мошенников
Почему в Карагандинской области не хватает директоров школ?
«Нет!» поколению NEEТ
Впечатляющий вклад в науку
Работа вдохновляет и придает смысл жизни
Длинные деньги для бизнеса
Водопотребление – строго по правилам
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Правительство разъяснило бизнесу нормы нового налогового кодекса
Налоговый Кодекс Республики Казахстан
В списке ключевых игроков Евразии
В Шымкенте прошел XII Гражданский форум
Александр Бублик вышел в финал турнира в Швейцарии
В Приаралье формируется кластер стройиндустрии
Вдвое увеличилось число туристов в Туркестанской области
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
59 детей потерялись на праздничном концерте в Темиртау
Токаев выразил соболезнования народу Вьетнама в связи со стихийным бедствием
Гибель крановщика на стройке в Астане: возбуждено уголовное дело
В мире усиливается экстремальная жара – ученые
В Астане стартовало ОПМ «Перевозчик»
Казахстанские школьники успешно выступают на международной математической олимпиаде
Где производят самый вкусный кумыс в Казахстане
СЦК и Синьхуа высказались за укрепление информационного сотрудничества
Стратегически важная отрасль экономики
В Караганде подорожает проезд в автобусе
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Из Рабочего поселка – в Париж
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Распоряжение Главы государства о назначении
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
К 1 января 2026 года Минтруда пересмотрит размер минимальной заработной платы
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Назначен директор новой Службы КНБ
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
55 млн сеянцев высадили в лесном фонде Костанайской области за 4 года
Когда региональная сила становится мировым аргументом
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке

Читайте также

Огромная очередь выстроилась в Берлине за Лабубу
Военное положение ввели в восьми провинциях Таиланда
Эскалация конфликта на границе Камбоджи и Таиланда продолжа…
Франция планирует признать Палестинское государство в сентя…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]