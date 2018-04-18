Дополнительные поезда запустят на майские праздники в Казахстане
АО "Пассажирские перевозки" увеличивает количество поездов на майские праздники, передает Kazpravda.kz.
По информации пресс-службы компании, назначены дополнительные поезда по следующим маршрутам:
– "Астана-1- Павлодар" отправлением из Астаны 5 и 8 мая 2018 года, из Павлодара по обороту 6 и 9 мая 2018 года, на 2 рейса; – "Караганды-Жезказган" отправлением из Караганды 5 и 9 мая 2018 года, из Жезказгана по обороту 6 и 10 мая 2018 года, на 2 рейса.
Кроме того, в связи с ростом спроса на перевозку пассажиров по наиболее востребованным направлениям вводятся следующие поезда: "Алматы-2-Шымкент" отправлением Алматы со 2 мая 2018 года, далее по четным числам, из Шымкента с 3 мая 2018 года, далее по нечетным числам; "Астана-1-Шымкент" отправлением из Астаны со 2 мая 2018 года, далее по четным числам, из Шымкента с 3 мая 2018 года, далее по нечетным числам.
В целях оптимального планирования своих поездок в праздничные дни АО "Пассажирские перевозки" рекомендует заблаговременно приобретать билеты на официальной электронной витрине АО "НК "Казакстан темір жолы" (epay.railways.kz) и автоматизированных терминалах.