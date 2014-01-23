Политика
Дорога к долголетию

18s Особенно приятно, что Нурсултан Абишевич уделяет большое внимание здоровью граждан, популяризации физической культуры и спорта. Свою позицию он сформулировал предельно ясно и доходчиво: «Ведение здорового образа жизни и развитие медицины позволит увеличить продолжительность жизни казахстанцев до 80 лет и выше».

Мы, гиревики Северного Казахстана, благодарны Нурсултану Абишевичу за то, что в нашей стране повсеместно создаются условия для занятий спортом. Год от года на чемпионатах Казахстана растет конкуренция между спортсменами, а это значит, спорт пошел в массы, он становится популярным, доступным и модным занятием. В Петропавловске, например, в состязаниях обычно принимают участие порядка 60 атлетов, а ведь на большие помосты выходят далеко не все, так что легко сделать вывод: этот вид спорта весьма популярен среди населения. 

За заботу и поддерж­ку спортсмены платят своими достижениями и наградами. Гиревики Северного Казахстана уже многого добились на республиканской и международной аренах. Так, в командной борьбе четвертый год выигрываем кубок Казахстана, дважды становились первыми в республиканских чемпионатах и сельских играх «Ак бидай». Наш атлет Виталий Диденко – семикратный чемпион мира, мастер спорта международного класса Владислав Третьяков – самый сильный среди молодых спортсменов, в прошлом году в Тюмени стал чемпионом мира. Там же отличилась Елена Костенко. Повар по профессии, много лет занимаясь гиревым спортом, она шесть раз побеждала на республиканских состязаниях, а в Сибири первой из североказахстанских девушек и третьей в стране выполнила норматив мастера спорта международного класса. 

И мы не намерены останавливаться на достигнутом, сейчас готовимся показать себя в Костанае на чемпионате Казахстана. Ведь успехи гиревиков не случайны. Наши медали – результат большой планомерной работы спортсменов, тренерского штаба и мощной государственной поддержки. Благодаря мудрой, последовательной и дальновидной политике Главы нашего государства, поднимается престиж спортсмена, талантливые ребята получают стипендии, имеют возможность оттачивать мастерство, выезжая на республиканские и крупные международные турниры. 

Послание «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» – это логическое продолжение Стратегии «Казах­стан-2050». Я полностью разделяю все озвученные Президентом направления развития и считаю, что каждый казахстанец должен стать активным помощником Главы государства в воплощении дальновидных идей в жизнь.

Андрей ГЛЫВЯК,
старший тренер по гиревому спорту,
Северо-Казахстанская область

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