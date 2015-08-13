Дорога ложка к обеду, а учебник – к сентябрю

Елена ШУМСКИХ
– Ерлан Абенович, расскажите, пожалуйста, готово ли возглавляемое вами издательство к поставкам учебников в школы?
– Не просто готово. Мы отпечатали всю продукцию на 2015/16 учебный год, и она отгружается со складов в полном ассортименте. Частично отгрузку по Алматы мы начали еще в феврале, а с мая – по регионам.
– В чем вы видите главную причину хронической нехватки учебников?
– В том, что численность учеников в то время, когда департаменты оформляют заявки, и в течение учебного года зачастую сильно отличается. Так, в прошлом году количество учеников резко увеличилось за счет миграции.
Алматы, как и Астана, – быстро растущий город. Кроме того, заявки подаются раз в четыре года, учебники также рассчитаны на четыре года эксплуатации. Методист делает заявку по числу имеющихся учеников, поскольку не может предположить, насколько увеличится или уменьшится их количество в перспективе четырех лет.
Учебники для 11-х классов, которые сейчас в ходу, были заказаны в 2011 году, исходя из количества учеников на тот момент, а прослужить они должны до 2016 года. Поэтому методистам ежегодно приходится делать дополнительные заказы, издательствам – допечатывать тиражи, департаментам – обеспечивать транспортировку до места назначения, а родителям – выходить из положения при помощи розничной торговли. Впрочем, дело не только во внутренней и внешней миграции, в переходе учеников из школы в школу. Яркий пример нынешнего года – Байконыр. В начале года шесть школ находились под юрисдикцией РФ, обучение велось по российской программе, а теперь школы Байконыра перешли к Казахстану… К сожалению, заявки не всегда приходят вовремя и при более ясных обстоятельствах.
– От кого издательство обычно ждет заявки?
– От департаментов образования, которые заказывают учебники непосредственно у нас. По всему Казахстану они должны сформировать заявки до 1 апреля. Еще неделя дается на подписание договорной документации. Однако этот процесс нередко затягивается. От многих департаментов мы получили заявки только в июле, а от одного ждем до сих пор. Кроме того, часто причиной задержки поставок учебников становятся транспортировщики.
– Кто же занимается транспортировкой учебников?
– Любые юридические и частные лица. Тендеры на транспортировку проводят департаменты образования – подразделения администраций областей и городов. Зачастую главным аргументом в пользу того или иного перевозчика становится цена вопроса. К сожалению, мало у кого из транспортировщиков есть соответствующим образом оборудованные машины, и счастье, что за все годы во время перевозки не было проливных дождей, потому что нередко книги загружают в обычные грузовые машины.
На высшем уровне этот вопрос уже обсуждался: говорилось о том, чтобы исключить возможность выбора ненадлежащих транспортировщиков. В тех случаях, когда невозможно в срочном порядке заказать учебники через департаменты образования, существует розничная торговля.
– Есть ли у издательства «Мектеп» розничная сеть?
– У нас есть фирменный магазин в Алматы, а в каждом областном департаменте и в городах Алматы и Астане имеются партнеры, которые занимаются розничной реализацией. Кроме учебников мы выпускаем художественную литературу для детей и взрослых, красочные тематические фотоальбомы. Учебники в розницу не попадают раньше, чем они появляются в школьных департаментах. На данный момент книги уже поступили во многие департаменты образования и в розницу.
– Как родителям узнать, хватит ли книг их детям, а если не хватит, то где их купить?
– На местах обеспеченность детей учебниками зависит от своевременной реакции на обстоятельства учителей и родителей. Без их адекватного отношения, как бы ни старались департаменты и школы, этот вопрос не будет решен. Чтобы не было огорчений в начале учебного года, уже в августе родителей необходимо известить: через сайт школы, через родительский комитет, любым способом, какие учебники каких авторов будут использоваться и сколько их в наличии.
Методисты и классные руководители должны вовремя обеспечить родителей этой информацией. Если окажется, что учебников не хватает, то родители смогут вовремя приобрести необходимые книги. На сайте www.mektep.kz указаны адреса и телефоны всех розничных партнеров издательства по Казахстану и первичная отпускная цена на учебники. Подобные превентивные меры помогут хотя бы отчасти избежать ажиотажа перед началом учебного года.
– Как сейчас обстоят дела с отгрузкой учебников, заказанных через депар­таменты образования?
– В Алматы и Астане, а также в 11 из 14 областей, заказавших у нас учебники, на сегодня отгружено 100% продукции. В три области отгрузка осуществлена не полностью из-за поздней подачи заявок и неявки транспортировщиков. Мало того, что мы по просьбе Министерства образования и науки часто работаем без аванса, мы еще отпускаем книги по гарантийному письму, чтобы они пришли к ученикам вовремя.
Чтобы понять, как выглядят в этом случае взаимоотношения заказчика и исполнителя, попробуйте представить, что вы приходите к портнихе без материала, заказываете дорогое платье и обещаете заплатить в конце года. Мы выполняем и такие заказы. И надеемся, что департаменты также выполнят свои обязательства. Надо сказать, есть организации, которые до сих пор не оплатили прошлогодние поставки и снова просят учебники в долг…
– Можете ли вы как-то повлиять на них?
– Это вопрос исключительно доверия. По сути, даже министерство, к которому департаменты обращаются с просьбой о поставках от издательств по гарантийному письму, не имеет реальных рычагов влияния на них. Министерство образования и науки не может уволить или назначить на долж­ность ни одного руководителя районного или областного департамента образования. За исключением нескольких республиканских учреждений, их руководителей назначают и увольняют акимы, а отвечать за их халатность приходится министерству, максимум, что оно может, – написать письмо администрации города или района.
МОН РК также не распоряжается деньгами, которые выделены на обеспечение учебного процесса, но при этом, руководствуясь интересами детей, убеждает издательства отправлять книги в некоторые районы бесплатно, что называется, под честное слово.
В текущем году министерство как никогда хорошо вникает в суть проблемы. Министр с командой проводит в регионах выездные совещания, посвященные обеспечению учебной продукцией, чего раньше никогда не наблюдалось. Представители МОН РК ставят на карту свою репутацию, когда поручаются перед издательствами за акиматы, чтобы мы обеспечивали департаменты учебниками под гарантийные письма. Естественно, мы идем навстречу и надеемся, что ответственные руководители сдержат свое слово.
Цель у нас одна – обеспечить детей учебниками к началу учебного года, ведь ложка дорога к обеду. Однако в СМИ именно издательства и министерство чаще всего выступают в качестве мальчиков для битья. Я не против критики, но критики не огульной, а конструктивной. Если мы что-то делаем не так или не успеваем, то за этим следуют финансовые санкции.
– Какие меры приняло издательство «Мектеп», чтобы предотвратить нехватку учебников в грядущем учебном году?
– Мы издали книг гораздо больше, чем на данный момент поступило заявок, и готовы как к дополнительным заказам, так и к розничной реализации. Наше издательство ведет свою историю с 1947 года, давно став высокотехнологичным предприя­тием, требующим от своих работников высочайшей квалификации. Постоянно совершенствуют работу и наши партнеры, печатающие продукцию. Они обновляют оборудование, повышают квалификацию своих сотрудников, ведь качество печати часто зависит не только от техники, но и от людей, на ней работающих. Все нацелены на то, чтобы дети к началу учебного года получили высококачественные учебники. На 2015/16 учебный год мы свою задачу выполнили.

Популярное

Все
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Группа туристов заблудилась в горах Алматинской области
Правительство выделило свыше 16,2 млрд теңге на энергетическую инфраструктуру Астаны
12 казахстанских боксеров вышли в финал чемпионата Азии U23
МВД: Более 120 кг синтетических наркотиков изъяли за первую декаду июля
Исторический триумф Казахстана: пять золотых медалей на самой престижной олимпиаде по физике
27 человек погибли при пожаре в пабе в Бангкоке
Число жертв землетрясения в Венесуэле стремительно растет
Мощный супертайфун «Бави» идет вглубь Китая
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Черногории
В Казахстане доноров крови будут поощрять наградами
Начался прием заявлений для участия в конкурсе грантов
МВД предупредило финансовых сотрудников о новой схеме мошенничества
Число рейсов в Анкару увеличится
Вкус степи: лучших производителей кумыса выбрали в Астане
Глава государства принял Олжаса Бектенова
В Казахстане почти на 50% выросло производство сливочного масла
Казахстанцам станет проще получать информацию о своем статусе в ОСМС
Астана примет Кубок мира и чемпионат мира по шорт-треку среди юниоров
Около 3 млн зрителей посетили спектакли минувшего театрального сезона в Казахстане
Дан старт строительству автострады
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Токаев поздравил Назарбаева с днем рождения
Застрявший в болоте автомобиль вызволили в Мангистауской области
Страна перед выбором: какой будет новая политическая кампания
Токаев поздравил казахстанцев с Днем столицы
В Астане состоялся творческий вечер Бауыржана Макаева
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
В Астане в честь Дня города пройдут концерты Open Air
Мировой финал в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Стеклянные стены и ракетки без струн
День образования Десантно-штурмовых войск отмечают в Казахстане
Вопросы к ФИФА и дубль Холанда
Многодетной матери мешали получить госнаграду в Мангистауской области
Берик Асылов переназначен генпрокурором
Национальный день домбры объединил более 2 млн участников и зрителей
10 лучших казахстанских мастеров примут участие в проекте «Школа национального ремесла»
Казахстанские школьники показали лучший результат в истории страны на Европейской географической олимпиаде
Казахстанцы завоевали еще три медали на ЧА U20 по борьбе в Таиланде
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Когда спадет жара в Казахстане
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Гвардейцы оригинально поздравили Геннадия Головкина с включением в Международный зал славы бокса

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]