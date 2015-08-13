Дорога ложка к обеду, а учебник – к сентябрю Елена ШУМСКИХ

– Ерлан Абенович, расскажите, пожалуйста, готово ли возглавляемое вами издательство к поставкам учебников в школы?

– Не просто готово. Мы отпечатали всю продукцию на 2015/16 учебный год, и она отгружается со складов в полном ассортименте. Частично отгрузку по Алматы мы начали еще в феврале, а с мая – по регионам.

– В чем вы видите главную причину хронической нехватки учебников?

– В том, что численность учеников в то время, когда департаменты оформляют заявки, и в течение учебного года зачастую сильно отличается. Так, в прошлом году количество учеников резко увеличилось за счет миграции.

Алматы, как и Астана, – быстро растущий город. Кроме того, заявки подаются раз в четыре года, учебники также рассчитаны на четыре года эксплуатации. Методист делает заявку по числу имеющихся учеников, поскольку не может предположить, насколько увеличится или уменьшится их количество в перспективе четырех лет.

Учебники для 11-х классов, которые сейчас в ходу, были заказаны в 2011 году, исходя из количества учеников на тот момент, а прослужить они должны до 2016 года. Поэтому методистам ежегодно приходится делать дополнительные заказы, издательствам – допечатывать тиражи, департаментам – обеспечивать транспортировку до места назначения, а родителям – выходить из положения при помощи розничной торговли. Впрочем, дело не только во внутренней и внешней миграции, в переходе учеников из школы в школу. Яркий пример нынешнего года – Байконыр. В начале года шесть школ находились под юрисдикцией РФ, обучение велось по российской программе, а теперь школы Байконыра перешли к Казахстану… К сожалению, заявки не всегда приходят вовремя и при более ясных обстоятельствах.

– От кого издательство обычно ждет заявки?

– От департаментов образования, которые заказывают учебники непосредственно у нас. По всему Казахстану они должны сформировать заявки до 1 апреля. Еще неделя дается на подписание договорной документации. Однако этот процесс нередко затягивается. От многих департаментов мы получили заявки только в июле, а от одного ждем до сих пор. Кроме того, часто причиной задержки поставок учебников становятся транспортировщики.

– Кто же занимается транспортировкой учебников?

– Любые юридические и частные лица. Тендеры на транспортировку проводят департаменты образования – подразделения администраций областей и городов. Зачастую главным аргументом в пользу того или иного перевозчика становится цена вопроса. К сожалению, мало у кого из транспортировщиков есть соответствующим образом оборудованные машины, и счастье, что за все годы во время перевозки не было проливных дождей, потому что нередко книги загружают в обычные грузовые машины.

На высшем уровне этот вопрос уже обсуждался: говорилось о том, чтобы исключить возможность выбора ненадлежащих транспортировщиков. В тех случаях, когда невозможно в срочном порядке заказать учебники через департаменты образования, существует розничная торговля.

– Есть ли у издательства «Мектеп» розничная сеть?

– У нас есть фирменный магазин в Алматы, а в каждом областном департаменте и в городах Алматы и Астане имеются партнеры, которые занимаются розничной реализацией. Кроме учебников мы выпускаем художественную литературу для детей и взрослых, красочные тематические фотоальбомы. Учебники в розницу не попадают раньше, чем они появляются в школьных департаментах. На данный момент книги уже поступили во многие департаменты образования и в розницу.

– Как родителям узнать, хватит ли книг их детям, а если не хватит, то где их купить?

– На местах обеспеченность детей учебниками зависит от своевременной реакции на обстоятельства учителей и родителей. Без их адекватного отношения, как бы ни старались департаменты и школы, этот вопрос не будет решен. Чтобы не было огорчений в начале учебного года, уже в августе родителей необходимо известить: через сайт школы, через родительский комитет, любым способом, какие учебники каких авторов будут использоваться и сколько их в наличии.

Методисты и классные руководители должны вовремя обеспечить родителей этой информацией. Если окажется, что учебников не хватает, то родители смогут вовремя приобрести необходимые книги. На сайте www.mektep.kz указаны адреса и телефоны всех розничных партнеров издательства по Казахстану и первичная отпускная цена на учебники. Подобные превентивные меры помогут хотя бы отчасти избежать ажиотажа перед началом учебного года.

– Как сейчас обстоят дела с отгрузкой учебников, заказанных через депар­таменты образования?

– В Алматы и Астане, а также в 11 из 14 областей, заказавших у нас учебники, на сегодня отгружено 100% продукции. В три области отгрузка осуществлена не полностью из-за поздней подачи заявок и неявки транспортировщиков. Мало того, что мы по просьбе Министерства образования и науки часто работаем без аванса, мы еще отпускаем книги по гарантийному письму, чтобы они пришли к ученикам вовремя.

Чтобы понять, как выглядят в этом случае взаимоотношения заказчика и исполнителя, попробуйте представить, что вы приходите к портнихе без материала, заказываете дорогое платье и обещаете заплатить в конце года. Мы выполняем и такие заказы. И надеемся, что департаменты также выполнят свои обязательства. Надо сказать, есть организации, которые до сих пор не оплатили прошлогодние поставки и снова просят учебники в долг…

– Можете ли вы как-то повлиять на них?

– Это вопрос исключительно доверия. По сути, даже министерство, к которому департаменты обращаются с просьбой о поставках от издательств по гарантийному письму, не имеет реальных рычагов влияния на них. Министерство образования и науки не может уволить или назначить на долж­ность ни одного руководителя районного или областного департамента образования. За исключением нескольких республиканских учреждений, их руководителей назначают и увольняют акимы, а отвечать за их халатность приходится министерству, максимум, что оно может, – написать письмо администрации города или района.

МОН РК также не распоряжается деньгами, которые выделены на обеспечение учебного процесса, но при этом, руководствуясь интересами детей, убеждает издательства отправлять книги в некоторые районы бесплатно, что называется, под честное слово.

В текущем году министерство как никогда хорошо вникает в суть проблемы. Министр с командой проводит в регионах выездные совещания, посвященные обеспечению учебной продукцией, чего раньше никогда не наблюдалось. Представители МОН РК ставят на карту свою репутацию, когда поручаются перед издательствами за акиматы, чтобы мы обеспечивали департаменты учебниками под гарантийные письма. Естественно, мы идем навстречу и надеемся, что ответственные руководители сдержат свое слово.

Цель у нас одна – обеспечить детей учебниками к началу учебного года, ведь ложка дорога к обеду. Однако в СМИ именно издательства и министерство чаще всего выступают в качестве мальчиков для битья. Я не против критики, но критики не огульной, а конструктивной. Если мы что-то делаем не так или не успеваем, то за этим следуют финансовые санкции.

– Какие меры приняло издательство «Мектеп», чтобы предотвратить нехватку учебников в грядущем учебном году?

– Мы издали книг гораздо больше, чем на данный момент поступило заявок, и готовы как к дополнительным заказам, так и к розничной реализации. Наше издательство ведет свою историю с 1947 года, давно став высокотехнологичным предприя­тием, требующим от своих работников высочайшей квалификации. Постоянно совершенствуют работу и наши партнеры, печатающие продукцию. Они обновляют оборудование, повышают квалификацию своих сотрудников, ведь качество печати часто зависит не только от техники, но и от людей, на ней работающих. Все нацелены на то, чтобы дети к началу учебного года получили высококачественные учебники. На 2015/16 учебный год мы свою задачу выполнили.