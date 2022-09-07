Дорогу осилит идущий

Послание Президента полностью оправдало все надежды, развеяло все сомнения. Главное – были определены основные направления построения единой национальной системы и благополучного общества путем создания справедливого государства.

Одна из насущных проблем, которую выдвигает сама жизнь, заключается в том, что политическая модернизация в стране должна стать продолжением экономических преобразований. В этой связи Касым-Жомарт

Токаев в своем Послании сказал: «Нам предстоит глубинная перестройка отношений в триаде «гражданин – бизнес – государство». В первую очередь государство обеспечит равенство возможностей и справедливость для всех. Будут гарантированы высокий уровень общественных благ и поддержка социально уязвимых категорий населения, в том числе граждан с особыми потребностями».

Да будет так! Вот что было нужно народу! Если справедливость восторжествует, если уровень общественных благ будет высоким, будет оказана поддержка и помощь нуждающимся, то появляется уверенность, что уже завтра мы будем иметь то, чем раньше не обладали, и восполнится все, чего раньше не доставало.

Касым-Жомарт Токаев в первом из пяти направлений Послания этого года, предлагая новый курс на новую экономическую политику, открыто заявил, что экономика Казахстана по-прежнему зависит от сырья, производительность труда низка, недостаточно инноваций, не все видят блага национального дохода. Конечно, это проблема, которая копилась не один день. Поэтому ее надо решать, и это требование времени! Особенно актуально стоит вопрос справедливого распределения национального дохода, который рассматривает­ся казахстанцами как одна из главных гарантий установления социального равенства.

Очевидно, что в настоящее время в результате различных вооруженных конфликтов различные санкции со стороны развивающихся государств мира разрушают экономику всего мира. В связи с этим переезд иностранных компаний в Казахстан потребует новой политики привлечения инвестиций. Не просто так в Послании упоминает­ся и еще об одном актуальном вопросе – увеличении транзитных мощностей страны. Глава государства в последнее время посетил Иран, Саудовскую Аравию, Катар, Азербайджан и заключил общие соглашения о совершенствовании транспорт­ной логис­тики, укрепив связи с этими странами. Сказанное в этой связи Касым-Жомартом Токаевым в Послании: «С учетом текущей геополитической ситуации Казахстан становится важнейшим сухопутным коридором между Азией и Европой. Нам нужно в полной мере использовать открывающиеся возможности и стать транспортно-транзитным узлом действительно мирового значения. Казахстан уже начал реализацию таких крупных проек­тов, как создание контейнерного хаба в Актау, развитие Транскаспийского коридора. К данной работе будут привлечены передовые логистические компании мира», – следует понимать, что это крупные и важные проекты по развитию экономики Казахстана. Очевидно, что мы уже не сможем создать независимую экономику, пока не избавимся от зависимости транспортировки нашей продукции по территории только одного государства.

В Послании очень уместно было сказано, что развитие сельского хозяйства – одна из основных проблем. Он обратил внимание на необходимость усиления контроля за выделением субсидий и их расходованием и постепенного распространения первых результативных практик сельхозкооперативов по всей стране в соответствии с особенностями каждого региона, также отметил, что передовых технологий в этой сфере все еще недостаточно. Вовлечение в оборот неосвоенных земель, дефицит воды, сильно затрудняющий устойчивое развитие экономики, – все это тоже говорит в пользу необходимости свежих и новых направлений развития отрасли.

Президент не скрывал, что объемы воды, поступающей с территории соседних государств, уменьшаются, и это становится вопросом национальной безопас­ности. Если даже наши предки, говорившие: «Судың да сұрауы бар» – «И у воды тоже есть запросы», с древности трепетно относились к этой проблеме, серьезно ли мы относимся к ней?

Мы говорим, что нет жизни без воды. Не секрет, что в последнее время мы видим, как усыхают наши озера, загрязняются реки. Все еще халатно относимся к экономному расходованию воды. Эта ситуация должна стать поводом к размышлению для каждого из нас. Мы чувствуем, что с каждым годом меняется климат. Были ли когда-нибудь жара и зной в северных регионах Казахстана? Сейчас это так! Эта ситуация, очевидно, повысит спрос на воду и в наших северных краях.

Третье направление Послания Президента требует акцентирования внимания на дальнейшем комплексном улучшении медицинской инфраструктуры на основе стратегических инвестиций в будущее страны. По Казахстану в 650 населенных пунктах сейчас нет лечебных учреждений. Президент дал два года на строи­тельство в этих селах медицинских и фельдшерско-акушерских отделений и полное обеспечение необходимым оборудованием. И этот шаг – пример конкретного решения проблемы!

Рассматривая улучшение качества образования в единстве с тенденцией к улучшению качества жизни, Глава государства поставил задачу, что в дальнейшем строительство школ должно стать одной из главных задач для Правительства и акиматов.

«Хочу напомнить всему обществу наш общий принцип: «политическому плюрализму – да, экстремизму, бандитизму, хулиганству – решительное нет», – сказал Касым-Жомарт Токаев. Это девиз сегодняшнего дня! В этой связи вспоминаются слова великого Абая: «Жұртым-ай, бұлғақтамай сөзге түсін» – «Народ мой, прислушайся к словам». Ясно и то, что мы наконец поняли, что единство народа и стабильность страны – залог нашей независимости!