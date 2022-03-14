Мажилис Парламента РК на пленарном заседании прекратил полномочия депутата Зульфии Сулейменовой и Владимира Тохтасунова, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил член Центральной избирательной комиссии РК Шавхат Утемисов, Зульфия Сулейменова и Владимир Тохтасунов подали заявления в Центризбирком о досрочном прекращении полномочий депутатов Мажилиса.

«В связи с этим ЦИК в соответствии с Конституцией, Законом «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» вносит представление о досрочном прекращении полномочий депутатов», - сказал Шавхат Утемисов.

Он также добавил, что Владимир Тохтасунов подал заявление о сложении полномочий по состоянию здоровья.