Досрочное использование пенсионных: что нужно знать казахстанцам

Общество
160276
Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов на брифинге в СЦК разъяснил нормы закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста" в части использования пенсионных накоплений на целевые нужды, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МТСЗН РК.    

В своем выступлении вице-министр отметил, что поправки в законодательство были разработаны во исполнение поручения Главы государства и приняты Парламентом Казахстана.

"С 2021 года казахстанцам будет предоставлено право по использованию части пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, оплату лечения или передачу в управление частным управляющим компаниям", – сообщил Акмади Сарбасов.

При этом, по его словам, казахстанцы не смогут использовать пенсионные деньги на образование.

Правом использования части своих пенсионных накоплений на целевые нужды смогут воспользоваться:

– работающие граждане – в пределах имеющейся суммы пенсионных накоплений, превышающей "порог достаточности" в соответствующем возрасте;

– лица, заключившие договоры пенсионного аннуитета со страховыми компаниями, обеспечивающие им пожизненные аннуитетные выплаты, в пределах оставшейся в ЕНПФ суммы пенсионных накоплений;

– состоявшиеся пенсионеры (включая пенсионеров из числа силовых структур) – в пределах не более 50% оставшейся суммы пенсионных накоплений в ЕНПФ. При условии, что совокупный размер их пенсии (включая пенсию по возрасту или выслуге лет, базовую пенсию) обеспечивает замещение утраченного дохода на уровне, соответствующем международным стандартам (не менее 40%).

Под "порогом достаточности" рассматривается минимальная необходимая сумма пенсионных накоплений для вкладчика определенного возраста, которая с учетом будущих регулярных 10% пенсионных взносов в ЕНПФ от его дохода (не ниже минимальной заработной платы) позволит обеспечить пенсионными выплатами не ниже размера минимальной пенсии.     

"Порог достаточности" устанавливается одинаковым для женщин и мужчин, рассчитывается для каждого возраста. При этом он будет пересчитываться для новых получателей в рамках складывающихся параметров (доходность, инфляция, размер минимальной выплаты и т.д.).

"Законом также предусматривается, что вышеуказанные категории граждан могут воспользоваться частью пенсионных накоплений с целью улучшения жилищных условий или для оплаты лечения для себя, супругов или близких родственников (дедушки/бабушки, родители, дети, внуки, братья/сестры). Для целевого использования также можно будет объединять денежные средства указанных членов семьи", – подчеркнул вице-министр.

При соответствии установленным требованиям ограничений по количеству изъятий не предусмотрено, т.е. допускается, что граждане могут повторно использовать часть пенсионных накоплений на одну и ту же либо другую цель.

О том, как подать заявку на использование части пенсионных накоплений досрочно, читайте здесь.

Популярное

Все
К братьям казахам – с любовью из Якутии
«Сначала шахматы, а потом азбука»
А началось все с песен Абая
Репортеры без границ
Работать не врозь, а вместе
Вкус Алтая
Село трудолюбивых людей
Артефакты – вещь упрямая
Признак большого доверия
Гости из будущего?
Вернуть шахтерам достоинство
«Живописцы, окуните ваши кисти…»
О задержании Бишимбаева сообщили в Казахстане
В Канаде родился рекордно крупный ребенок
Остановись, мгновенье, – ты прекрасно!
Дышите глубже!
На сцене – «Совесть»
Чтобы рыбалка была удачной, а море – чистым
Мастера на все руки
Когда «язык не поворачивается»…
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Общайтесь и не стесняйтесь!
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Сотни человек эвакуировали в испанской Валенсии
Скот стоимостью более 65 млн тенге вернули хозяину актюбинские полицейские
Касым-Жомарт Токаев лично проводил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту Астаны
Антикор Казахстана и Госдеп США обсудили вопросы возврата активов
TURKTIME: "Наше председательство будет проходить под девизом "Тюркская эпоха" – Токаев
Объем турецких инвестиций в Казахстан вырос
Информацию о доходах шахтеров за время простоя озвучили в АМТ
Режим ЧС ввели в Италии
О наших сокровищах узнает весь мир
Ни к селу ни к городу
Газель с детьми загорелась на трассе Аркалык – Торгай
Гигантскую свёклу вырастили в области Жетысу
Жертвами землетрясения в Непале стали более 120 человек
Сильные духом
Билет в детство
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Детективы вне закона
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Заказное убийство предотвратили в Астане (видео)
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Спорт споткнулся о тендер?
Один день из жизни страны
Приказ выше кодекса?
«Плохиш» казахского кино
В Казахстане посчитали население
Сколько этносов проживает в Казахстане

Читайте также

Попавшего под поезд парня спасли врачи в ЗКО
Безвизовый режим с Китаем вступил в силу в Казахстане
Заявки на получение арендного жилья для работающей молодежи…
Село трудолюбивых людей

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]