Досталось на орехи

Жители Темиртау через суд хотят наказать чиновников за срыв отопительного сезона
Более 2 млрд 870 млн тенге – бюджет программы ArtSport в Павлодарской области. Цифра немаленькая, но, чтобы не было очереди на бесплатные кружки и секции, необходимо еще столько же
На 50 тыс. мест планируют увеличить образовательный государственный заказ по обеспечению бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям
Журналист под прикрытием
В погоне за цифровизацией нельзя забывать о безопасности
Костанайские аграрии опасаются, что нынешней весной финансирование форвардного закупа могут существенно урезать
Главный фактор стабильности
По закону творческой совести
Диалог с населением – на системную основу
Жетысу: новый уровень развития
Астана: решить старые проблемы, принять новый Генплан
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«Скорые» для скорой
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Ими гордится страна
Сказка вне формата
Прыщ на поприще
Ровесник века
Услуга издалека
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Текущее состояние энергетических объектов многих регионов республики, тепловых и других сетей коммуникаций, находящихся под управлением частного бизнеса, требует не только отпуска тарифного «джинна из бутылки», но и комплексного подхода к решению накопившихся проблем в сфере жизнеобеспечения городов
На партийном поле перемены
Акушерки продали новорожденного за 1,5 млн тенге в Таразе (видео)
Избивали и насиловали: похитители почти 20 дней удерживали 21-летнюю девушку в Алматинской области
Кто ищет, тот найдет
В Астане завершил свою работу первый форум региональных печатных изданий
Труп мужчины нашли рядом с трассой в Шымкенте
Девушка упала в открытый колодец на одном из главных проспектов Астаны
Новоизбранные и назначенные президентом депутаты Сената прошли регистрацию в ЦИКе
В конце прошлого года Национальной академии наук вернули государственный статус. Изучив статистические данные, мы узнали, каких «остепененных» ученых в стране больше всего и как ситуация менялась со временем
Проглотившего зубочистку мужчину спасли в Таразе
Жители Актау обнаружили жуткую свалку (видео)
"Облака" спасти не удалось: пожар на Шымбулаке потушили
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Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
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"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
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Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
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Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
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На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
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Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
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Казахстан и Таджикистан отмечают 30-летие установления дипотношений
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов