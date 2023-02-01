Досталось на орехи

Общество
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Асет Калымов

Аким Алматинской области Марат Султангазиев подверг жесткой критике работу районных акиматов в сферах ЖКХ, привлечения инвестиций, освоения бюджетных средств.

Итоги социально-экономического развития региона за ушедший год обсудили в городе Конаеве представители акимата Алматинской области, общественных объединений, правоохра­нительных органов. Как сообщалось на встрече, несмотря на положительную динамику, имеются недочеты, требующие особого внимания местных властей.

К примеру, сразу в нескольких отраслях наблюдается снижение темпов производства. В частнос­ти, сократился выпуск металлоконструкций, продукции легкой и химической промышленности. В числе компаний, терпящих спад, – ТОО «КнауфГипсКапшагай», Карасайский машинострои­тельный завод, АО «Ремстройтехника», ТОО «Фирма Бент», JTI Kazakhstan, Алматинский кожевенный комбинат, швейные фабрики Mediatex, Altyn Juldyz.

Как пояснил начальник областного управления экономики и бюджетного планирования Асылан Ораз, нынешний кризис обусловлен негативным влиянием глобальных и внутренних факторов. Главные причины – сокращение госзаказа на приобретение отечественной продукции, удорожание импортного сырья, а также перебои с электро- и газоснабжением, на что представители крупных компаний жалуются последние несколько лет. По мнению участников заседания, необходимо оказать предприятиям финансовую и иную поддержку, увеличить объем госзаказа.

Между тем имеются проблемы и в аграрном секторе. По данным акимата области, площадь пахотных земель сократилась на 3,1 тыс. га, простаивают 16 теп­личных хозяйств, не хватает помещений для складирования овощей и фруктов. Снизились урожаи овощных культур, картофеля. В ряде районов области упало производство мяса, яиц.

– Нужно стимулировать строи­тельство овощехранилищ, что позволит не только обеспечить сохранность урожаев, но и стабилизировать цены на продукты питания, – подчеркнул глава управления экономики. – В ушедшем году значительно подорожали 10 из 19 видов со­циально значимых товаров. Теперь конт­роль над ценообразованием возлагается на вновь создаваемую СПК «Қонаев».

По результатам мониторинга, проводимого госорганами, на территории области выявлено свыше 600 тыс. га неиспользуе­мых сельскохозяйственных земель. И только 20% из этого чис­ла возвращено в собственность государства.

В свою очередь аким области Марат Султангазиев заострил внимание участников совещания на уменьшении объема инвестиций, привлеченных в экономику региона в прошлом году. По его словам, в этом направлении отсутствует системная работа.

– Зачастую районные акиматы не оказывают содействия предпринимателям в поиске земельных участков для размещения производственных объектов, – констатировал он. – Отсутствие необходимой информации тормозит реализацию инвестицион­ных проектов, большая часть которых останавливается на стадии переговоров. Такие факты выявлены в аграрном секторе, сфере цифровых технологий.

К примеру, недавний скандал со строительством птицефабрики в Талгарском районе, против чего выступили местные жители, привел к тому, что инвесторы передислоцировали объект в соседнюю Жамбылскую область. Хотя можно было выделить предпринимателям земельный участок в другом месте, подальше от села.

Глава региона поручил сформировать годовой план, нацеленный на рост объема инвестиций (до 850,4 млрд тенге), с распределением по районам. Районные акиматы должны подготовить перечень инвестиционных проек­тов и земельных участков, подлежащих изъятию или передаче инвесторам. Необходимо указывать данные о площади и целевом назначении земель, имеющейся инфраструктуре.

Еще один проблемный вопрос связан с использованием по назначению бюджетных средств. По данным акима области, региональный бюджет исполнен лишь на 83%, неосвоенными остались почти 150 млрд тенге. Причина в неэффективном планировании проектов и несвое­временном проведении тендерных процедур. Здесь «отличились» областные управления строительства, энергетики и ЖКХ, образования, акиматы Талгарского, Райымбекского районов и города Конаева.

Кроме того, не на должном уровне в регионе осуществляется проект «Комфортная школа». Из-за отсутствия инженерных коммуникаций обострились проблемы в жилищном строительстве. Большие нарекания общественности вызывает сис­тема межрайонных пассажирских перевозок.

Марат Султангазиев подверг жесткой критике работу акимов ряда районов, руководства профильных ведомств. Больше всего досталось на орехи управлению энергетики и ЖКХ.

Как напомнил аким, в прошлом году наблюдались частые отключения электричества, аварии на водопроводных сетях. По данным местных властей, на развитие систем водоснабжения и водоотведения выделялось 11 млрд тенге. Однако жители сел Бозой и Ащысу до сих пор пользуются услугами водовозов.

Отметив, что в порывах водопровода в поселке Жанатурмыс виновен акимат Карасайского района, аким объявил выговор начальнику районного отдела ЖКХ Ерику Самуратову. За халатное отношение к работе к дисциплинарной ответственности привлечены также главы отделов ЖКХ Енбекшиказахского, Уйгурского районов и города Конаева.

Завершая заседание, глава региона поручил устранить недочеты, направить усилия на обеспечение роста экономики, повышение благосостояния граждан.

#ЖКХ #Султангазиев

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