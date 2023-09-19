Достижение Целей устойчивого развития – национальный приоритет Казахстана

Саммит ООН по Целям в области устойчивого развития (ЦУР) – одно из важных глобальных мероприятий, проходящих в дни открытия 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, участие в котором принимают главы государств и правительств, высокие представители стран со всего мира.

На саммите Президент Касым-Жомарт Токаев совместно с Президентом Венгрии Каталин Новак выступили сопредседателями первой сессии Диалога лидеров «Расширение масштабов действий по ключевым переходным процессам для ускорения прогресса в достижении ЦУР».

В своем выступлении Глава государства отметил, что повестка дня Организации Объединенных Наций на период до 2030 года – единственный шанс, который дан нынешнему поколению на построение процветающего будущего.

– Текущие глобальные вызовы, усугубляемые геополитическими потрясениями, подрывают наши коллективные усилия. Эти препятствия невозможно преодолеть силами отдельного государства. Только благодаря единству мирового сообщества мы сможем добиться ощутимых результатов, – заявил Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что для Казахстана достижение ЦУР является национальным приоритетом.

– Принципы устойчивого развития стали основой наших национальных стратегий и программ. Сегодня мы активно инвестируем в устойчивое будущее. 80% государственного бюджета синхронизировано с целями ЦУР.

Мы обеспечиваем всеобщий доступ к бесплатному образованию и здравоохранению. Новый Социальный кодекс усилил защиту уязвимых групп населения, – отметил Глава нашего государства.

По его мнению, для достижения общего устойчивого будущего необходимо безотлагательно предпринимать совместные действия. В этой связи лидер Казахстана высказал ряд предложений.

– Требуется укрепить принцип «Единой ООН» на региональном уровне для обеспечения лучшей синергии. Поэтому мы инициируем создание в Казахстане Регионального хаба по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана. Он обеспечит эффективную координацию проектной деятельности ООН в регионе, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент предложил участникам саммита вдохнуть новую жизнь в международную финансовую архитектуру. По его словам, для достижения ЦУР финансовая система должна способствовать равенству для всех стран, а не только для избранных. Гораздо больше средств требуется выделять на решение проблем экологии, образования и здравоохранения.

Глава нашего государства подчеркнул, что климатический, продовольственный и энергетический кризисы представляют серьезную угрозу устойчивому развитию.

– Мы должны укреплять международное сотрудничество в области технической поддержки, научных исследований и оценки рисков под эгидой ООН. Цели в области устойчивого развития – это путь к лучшему миру для всех. Мы должны объединиться и умножить наши усилия. Казахстан всегда будет убежденным сторонником сильной и эффективной роли ООН в области устойчивого развития, – заявил лидер Казахстана.

В ходе сессии также выступили Президент Венгрии Каталин Новак, Президент Хорватии Зоран Миланович, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент ЮАР Сирил Рамафоса, Президент Австрии Александр Ван дер Беллен, Президент Перу Дина Болуарте, Президент Гайаны Ирфан Али, Президент Микронезии Уэсли Симина, Президент Северной Македонии Стево Пендаровски, Президент Финляндии Саули Ниинистё и другие.

Тесное сотрудничество с Венгрией

На полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Касым-Жомарт Токаев также провел ряд двусторонних переговоров.

Еще до Саммита ООН по ЦУР Глава нашего государства встретился с Президентом Венгрии Каталин Новак.

Лидер Казахстана отметил, что между братскими народами установилось стратегическое партнерство, основанное на прочных исторических и культурных связях. Глава нашего государства высоко оценил активную позицию и огромный вклад Венгрии в укрепление тюркского сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в ноябре этого года Казахстан проведет 10-й юбилейный саммит Организации тюркских государств и ожидает участия в мероприятии Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

– Я хотел бы отметить, что мы поддерживаем тесное сотрудничество с Венгрией. У нас очень надежные традиционные связи и отношения. Мы ценим то, чего достигли сейчас в нашем двустороннем сотрудничестве. Пользуясь случаем, я хотел бы пригласить Вас посетить Казахстан. Мы также ожидаем встречи с Вашим Премьер-министром господином Орбаном, который приедет на саммит тюркоязычных стран, – сказал Президент Казахстана.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Глава государства сообщил, что в целях укрепления связей между странами одну из улиц Астаны назовут в честь национального поэта Венгрии Шандора Петефи.

Президенты отметили важность принятия совместных мер для увеличения взаимного товарооборота между странами, а также для активизации двусторонних механизмов сотрудничества.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам международного характера, в том числе по совершенствованию работы многосторонних институтов для обеспечения глобальной стабильности и устойчивого развития.

Важное партнерство со Словенией

Также в штаб-квартире ООН Глава государства провел переговоры с Президентом Словении Наташей Пирц-Мусар.

Глава государства подчеркнул, что Словения выступает важным партнером Казахстана в Европейском союзе. По его словам, наши страны сохраняют положительную динамику взаимодействия.

Касым-Жомарт Токаев пригласил Наташу Пирц-Мусар принять участие в Астанинском международном форуме в следующем году.

– Я хотел бы официально пригласить Вас посетить Казахстан. В середине июня следующего года мы проведем Международный форум Астана, на площадке которого будут обсуждаться вопросы политики и экономики. В этом году в июне форум прошел с большим успехом. Я надеюсь, Вы будете одним из основных спикеров в будущем наряду с другими главами государств, премьер-министрами, а также руководителями многих транснациональных компаний, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президенты обсудили перспективы развития казахско-словенского сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и гуманитарной сферах. Собеседники подчеркнули позитивный опыт взаимодействия двух стран в сферах фармацевтики, логистики и IT индустрии.

Президент Словении подтвердила свою готовность к развитию сотрудничества с Казахстаном.

– Всегда есть возможности для улучшения сотрудничества. Между нашими странами нет никаких проблем. Буду рада приветствовать Вас в ходе визита в мою страну, – отметила Наташа Пирц-Мусар.

Состоялся обмен мнениями по вопросам международного характера, в частности были рассмотрены дальнейшие меры по обеспечению стабильности и безопасности в мире, совершенствованию структуры ООН. В ходе беседы также отмечена возрастающая роль Центральной Азии и Казахстана.

Президенты договорились тесно взаимодействовать в международных структурах, сообщила пресс-служба Главы государства.