Путь на фронт

Потомки фронтовика бережно хранят память о его судьбе. Он прошел тяжелейшими дорогами Великой Отечественной, потерял здоровье, но не был сломлен. Его подвиг не забыт: дети, внуки и правнуки рассказывают о нем как о герое, примером которого нужно гордиться. И мечтают, чтобы имя Шанкула Каженова навсегда осталось в истории родного Индербора.

Он родился в далеком 1913 году в ауле № 1 бывшего Испульского района Гурьевской области – сегодня это Индерский район Атырауской области. Судьба Шанкула Каженова была такой же, как у тысяч простых казахских парней: рано встав на путь труда, он в тяжелую годину отправился защищать Родину, а после войны продолжил служить обществу.

Свою трудовую деятельность Шанкул начал в шестнадцатилетнем возрасте простым рабочим. В 1932 году вступил в колхоз «Передовик», а в 1935-м жизнь связала его со строительством Индерского боратового рудника. Там он трудился сначала разнорабочим, а после запуска объекта в эксплуатацию – на складах технического снабжения весовщиком.

Когда в июне 1941-го началась Великая Отечественная, Шанкул Каженов записался в ряды Крас­ной армии. Уже на пятый день войны ушел добровольцем на фронт. Воевал в составе 658-го стрелкового полка 218-й орденов Ленина и Суворова Краснозна­менной Ромадано-Киевской дивизии. Эта часть вошла в состав 3-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта, которым командовал маршал Советского Союза Иван Конев.

Подвиги на поле боя

В годы войны Шанкул проявил исключительные мужество и героизм. Командуя отделением автоматчиков, он не раз становился примером отваги и решительности. В тяжелейшем 1942 году вступил в ряды Всесою­зной коммунистической партии большевиков, еще раз доказав свою преданность Родине.

В 1943 году в ходе знаменитой Курской битвы его подразделение оказалось в окружении. Командир пал в бою, но Шанкул, не растерявшись, взял командование на себя, сумел организовать оборону и отразил семь контратак противника. Он лично уничтожил 17 вражеских солдат. За этот подвиг фронтовик был награж­ден орденом Красной Звезды.

Особенно ярко его храбость проявилась во время освобож­дения Западной Украины. При взятии населенных пунктов Локач, Крупениче и Селец в Волынской области он действовал решительно и бесстрашно. Как сержант лично руководил операциями по зачистке вражеских позиций. За мужество в этих боях был удостоен высоких государственных наград.

В июле 1944-го в составе группы автоматчиков старший сержант Каженов ворвался в траншеи противника. В рукопашной схватке уничтожил пятерых гитлеровцев, отбил семь яростных атак. Тогда же убил вражеского офицера и захватил его планшет с важными документами. Командование посчитало, что такая добыча имеет стратегическое значение.

Сам планшет, к слову, был вручен герою как личная награда – сегодня реликвия хранится в семье Каженовых как драгоценная память.

Он также участвовал в сложной операции по прорыву двух линий немецкой обороны – на реке Западный Буг, затем в форсировании Вислы и захвате Сандомирского плацдарма на территории Польши. Это были ожесточенные сражения, где проявлялись не только мужество, но и тактическая смекалка, выносливость, преданность боевому братству.

Именно там, под Сандомиром, в июле 1944 года он был тяжело ранен: пуля раздробила ногу, которую позднее ампутировали, также была удалена почка. Операцию пришлось проводить в экстремальных условиях, и несколько раз его «пилили» буквально по живому, без должного обезболивания. Помимо ордена Красной Звезды, старший сержант Каженов был удостоен орденов Отечественной войны II степени, Славы III степени, двух медалей «За отвагу» и других наград.

После длительного лечения в госпиталях в ноябре 1946 года он вернулся на родину. Несмотря на инвалидность, продолжил трудиться: стал заведующим столовой в отделе продснабжения «Индерборстрой», затем заведую­щим хлебопекарней. В 1965-м вновь устроился на Индерский боратовый рудник, где руководил столовой Управления рабочего снабжения до самой смерти в 1974 году. Его коллектив всегда был лидером социа­листических соревнований, а сам Шанкул – примером для молодежи.

С супругой Дамеш, которая во время войны трудилась в тылу и была награждена медалью «Ветеран труда», они вырастили четверых сыновей и трех дочерей. Все дети получили высшее образование, трудились на благо независимого Казахстана. Династию продолжают внуки и правнуки, хранящие память о главе семьи.

Увековечить имя ветерана

– Никто не должен быть забыт. Наш отец был не просто участником войны, он герой, который воевал в самых ожесточенных боях, потерял здоровье, но не был сломлен. Служил обществу до конца своих дней. Мы, дети и внуки, хотим, чтобы его имя жило не только в нашей памяти, – говорит один из сыновей ветерана.

Такой человек достоин того, чтобы быть примером для нового поколения, чтобы его имя было «прописано» на карте родного поселка, звучало в школе, жило в делах, считают потомки ветерана. Семья Шанкула Каженова направила официальное обращение в местный акимат с просьбой рассмотреть возможность назвать его именем одну из улиц. Они надеются на поддержку как местных властей, так и широкой общественности.

– Мы не просим многого, лишь чтобы тот, кто отдал все ради Родины, остался в ее истории. Это будет справедливо, – говорят родственники.

Имя Шанкула Каженова – не просто история из прошлого. Это имя, которое говорит о стойкости, доблести и любви к своей земле. И оно заслуживает быть рядом с нами – в названиях улиц, в книгах, в сердцах.