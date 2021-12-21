Достояние республики

В Национальном музее представлена научная реконструкция восьмого Золотого человека, найденного в кургане Таскопа.

– Это наша национальная ценность, позволяющая убедиться в самобытности истории и культуры Великой степи, – говорил директор Национального музея Арыстанбек Мухамедиулы. – Такие находки не случайность, а закономерность истории. Хочу поблагодарить археологов, рес­тавраторов, всех, кто участвовал в реконструкции Золотого человека.

В 2019 году археологическая экспедиция под руководством Армана Бейсембаева в ходе раскопок на могильнике Таскопа Темирского района Актюбинской области обнаружила золотые украшения и другие вещи, принадлежавшие сарматскому вождю IV–III вв. до н. э. Два года шли исследования. Научную реконструкцию сарматского вождя в золотом одеянии выполнил художник-реставратор Болат Атыраубаев.

– Во время археологических исследований мы обнаружили яму глубиной около шести метров. К сожалению, еще в древности погребение было ограблено. Однако колчан, части ремней и костей остались. Их вырезали монолитом вместе с землей. Аккуратно упаковывали, чтобы не потерять ни единой детали, – рассказал Арман Бейсембаев.

Археологи обнаружили золотые предметы одежды, ремни, нетронутый колчан, сумку, меч, наконечники стрел. Реконструкция проводилась очень тщательно, обсуждалась каж­дая деталь.

– Долго спорили о положении рук, повороте головы. Кстати, что касается его лица, то наш актер Мурат Бисембин очень напоминает людей того периода. Это подтвердили и антропологи, с которыми мы консультировались, – отметил Арман Бейсембаев.

Художник-реставратор Болат Атыраубаев рассказал, как проходила работа:

– Вначале мы изучили все найденные оригиналы. Исходя из них, начали воссоздавать образ. Сразу же определили, что это один из сарматских вождей. Подготовили эскизные материалы и остановились на этом проекте. Мы создали образ вождя после битвы. В его взгляде чувствуется характер, а по возрасту ему около 50 лет.

Над реконструкцией команда трудилась около двух лет, помогали археолог Арман Бейсембаев и питерский художник-реставратор Николай Курган. Сложнее всего было передать характер сарматского воина.

– Вшивались отдельно ресницы, усы. Около четырех тысяч золотых фрагментов вышивали на одежде. Все должно быть идентично тому периоду. Мы не можем вносить от себя что-либо. Все найденные предметы служили своего рода подсказкой, как правильно воссоздать образ, – поделился Болат Атыраубаев.

Всего на территории Казах­стана нашли восемь «золотых» людей. Золотыми их назвали из-за богатого убранства кос­тюмов. Самый знаменитый Золотой человек обнаружен в кургане Иссык. Оригинал последнего из них хранится в Актюбинском областном историко-археологическом музее. В Национальном музее представлена его копия.