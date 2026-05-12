С пятью медалями завершил Казахстан Кубок Европы по дзюдо

Сборная Казахстана по дзюдо выступила на Кубке Европы в Гори (Грузия). Результатом казахстанских дзюдоистов стали пять медалей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Второе место в весовой категории свыше 78 килограммов заняла Толкын Турсынакынова.

Бронзовыми призерами стали Канат Сейилхан (до 66 кг), Сымбат Тагай (до 48 кг), Аяулым Калмырза (до 57 кг) и Карина Такиева (свыше 78 кг).

В общекомандном зачёте Казахстан расположился на восьмом месте.