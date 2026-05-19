Не потерять туриста и доверие людей

Несколько представительных встреч подряд были посвящены обсуждению проектов строительства Алматинского горного кластера (АГК) и Almaty Superski. Устроителями одной из них выступили НПП «Атамекен» и городской акимат, к участию были приглашены более 100 представителей бизнеса, туристической отрасли и профессиональных сообществ. Инициатива проведения другого принадлежала Гражданскому альянсу Алматы. В мероприятии участвовали представители общественных, правозащитных, экологических организаций.

Суть амбициозного проекта, о котором не первый год дис­кутируют в широких кругах общественности южного мегаполиса, – соединить горнолыжные курорты «Шымбулак» и Oi-Qaragai, находящиеся в соседних ущельях алматинских гор, общей системой трасс и канатных дорог и создать на их базе полноценную круглогодичную туристическую экосистему.

Но когда требуется более полное понимание перспектив реа­лизации предложенного концепта, разговор переходит на темы иного порядка: горные территории Алматы, которые с давних пор эксплуатируются как туристическая, спортивная и рекреационная дестинации, должны быть обеспечены сис­темным, комплексным и устойчивым развитием. Только так можно обеспечить сохранение природного баланса и экологической безопасности, экономически обоснованно использовать потенциал и в равной мере учитывать интересы жителей и гостей города.

Обсуждения, проводившиеся в последние дни, вновь вызвали широкий резонанс. На дискуссионных площадках собирались чиновники, бизнесмены, общественники, представители спортивных федераций, журналисты, блогеры, заинтересованные горожане. Это лишний раз подтверждает, что обсуждаемый вопрос давно вышел за рамки интересов туризма или бизнеса, а, значит, и подход к нему должен быть глубоким и всесторонним. А позиции сторон – взвешенными и понятными для тех, кто желает участвовать в принятии решений.

Мнения, озвученные при обсуждении проектов, ценны тем, что кроме личностной окраски, содержат профессиональную экспертную оценку. С частью из них стоит ознакомиться.

– По нашим основным турис­тическим объектам, если говорить об Алматы и области, идет большая перегруженность. И сейчас очень важно, чтобы мы не потеряли интерес турис­тов, – говорит директор ОЮЛ «Казахстанская туристическая ассоциация» Рашида Шайкенова. – Одним из факторов рос­та въездного туризма остается развитие инфраструктуры. Поэтому мы очень рассчитываем на реализацию этого проекта.

Сам масштаб кластера, по словам эксперта, обеспечит тур­отрасль большими возможностями: он станет заметной точкой притяжения на международном рынке, а в условиях растущего спроса на качественные услуги легче достигнет высокого стандарта обслуживания, чем отдельный предприниматель или малое предприятие.

– Я наблюдал, как запускали большой инвестиционный проект в Тбилиси – комплекс Гудаури, в то время как у нас продолжали обсуждать схожие планы, – отмечает руководитель компании United Media Group Арманжан Байтасов. – По итогам прошлого сезона Гудаури заработал 1,2 миллиарда лари. Это колоссальные деньги для Грузии. В такие моменты понимаешь, что в Казахстане мы могли бы сделать то же самое.

Отметил медиаэксперт и большой потенциал инвестпроекта для предпринимательства:

– Очень хорошо, что есть понимание: на таких курортах не нужно строить большие коттеджи и частные дома – это главный камень преткновения в спорах. Нужны бутик-отели, небольшие рестораны, это будет удобно и комфортно тысячам людей.

Генеральный директор ТОО «Chimbulak Development» Ринат Абдрахманов за последние 10 лет посетил более 180 горнолыжных курортов мира и утверждает, что обсуждаемые проекты Алматинского горного кластера уже запаздывают в мировой гонке за внимание туристов. Исследования горного потенциала Алматинской области ведутся десятилетиями: еще в 1978 году французские специалисты представили проект Тургеня, позже изучался Каскелен, центральный кластер Кок-Жайляу, а в 2018-м была представлена концепция Алматинского горного кластера.

– Сегодня мы подходим к этапу его практической реализации. И важно понимать: горный клас­тер – это не только канатные дороги, в первую очередь это соз­дание современной и безопас­ной инфраструктуры. Мы уже сталкиваемся с последствиями овертуризма: Шымбулак при проектной мощности 600 тысяч человек принимает около полутора миллионов посетителей в год. При этом растут и риски, связанные с безопасностью в горах, – отмечает гендиректор.

В связи с горной аглометацией речь идет не только о лыжах. Уже сегодня около 60% посещений – пеший туризм. И у Казахстана, учитывая соседство с крупными рынками, где высок спрос на горный отдых, в этом смысле огромный потенциал.

Предприниматель и блогер Бейбит Алибеков лично для себя главным преимуществом обсуждаемого проекта назвал то, что школьники смогут заниматься там горнолыжным спортом.

– Мне кажется, горный клас­тер будет строиться для нас, для наших детей, чтобы этот дар природы стал доступен не избранным, а всем и каждому, – заявил инфлюенсер с аудиторией в 1,6 млн подписчиков.

Сигналом для бизнеса, считает Нуржан Ниязалиев, соучредитель и председатель наблюдательного совета Pana Asia, служит то, что главным инвестором проекта готово выступить государство.

– Есть три важных аспекта не только для бизнеса, но и для жителей – экологичность, безо­пасность и экономика. Сейчас мы видим, что вся инфраструктура Алматы уже работает «на максималках». Поэтому инвес­тиции позволят за счет дополнительной инфраструктуры разгрузить город, а также упорядочить дикий туризм и решить вопросы экологии.

Он уточнил, что в плане безо­пасности в проекте предусмотрена реализация новых и умных технологий, таких как селезащита, лавинозащита, использование талых вод.

– Не понаслышке знаю, что в горах строить тяжело, поэтому хорошо, что привлекается профессиональное агентство – КазНИИСА, – отмечает председатель наблюдательного совета ТОО «Sadu Development» Ерлан Кожасбай. – Также важно обеспечить прозрачность всех планов по строительству и начинать строить только с учетом пожеланий жителей города и соблюдением экологических норм.

Генеральный директор ТОО «Облака» Сергей Спицин рассказал, что больше десяти лет на личные средства развивает отдельные элементы горной инфраструктуры – тропы, небольшие объекты, благоустраи­вает источники. В создании кластера он видит масштабный мастер-план, который позволит системно и планомерно развивать потенциал гор.

– Важно понимать: проект АГК – не только про горы и горнолыжный спорт. Это основа новой экономики города – инвес­тиции, рабочие места, развитие малого и среднего бизнеса, рост качества жизни и международной привлекательности Алматы. Город уже движется в сторону сервисной экономики, и туризм здесь становится одним из главных драйверов устойчивого рос­та, – считает депутат маслихата Алматы Руслан Идрисов.

Турист, напоминает представитель власти, – это не только гостиницы, а целая цепочка: рестораны, транспорт, сельское хозяйство, ремесленники, торговля, культурные объекты. В итоге формируется мультипликативный эффект, который напрямую отражается в налогах, бюджете и благосостоянии жителей.

Президент Федерации альпинизма и спортивного скалолазания Нурсултан Шоканов отметил, что только системный подход позволит развивать безо­пасную, понятную и доступную горную инфраструктуру, а также формировать культуру здорового образа жизни.

В отличие от соседних стран, где реализуются преимущест­венно точечные проекты в виде отдельных курортов, AГK предусматривает комплексное, плановое и экологически ответственное развитие горных территорий под государственным контролем, делает акцент генеральный сек­ретарь Евразийского альянса горных курортов ­Андрей ­Кукушкин. Это позволяет формировать долгосрочный тренд на создание современной туристской инфраструктуры международного уровня.

О потенциале АГК в свете совре­менных трендов устойчивового и экологического туризма говорит основатель экологического проекта ECO Network Евгений Мухамеджанов. В частности, в зоне кластера будет уместно внедрить практику стран, где вводится запрет на использование в курортных зонах одноразовой пластиковой продукции.

– Важно и то, что в отличие от прошлых лет, сегодня формируется новая культура общест­венного диалога, при которой значимые проекты, такие как строительство горного кластера, обсуждаются с участием экспертов, общества и бизнеса, – заявил экоактивист.