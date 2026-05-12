Astana Team заняла первое место на международном турнире по хоккею с шайбой
Игроки команды Astana Team заняли первое место на международном турнире по хоккею с шайбой, проходившем
с 30 апреля по 3 мая 2026 года в городе Аоста (Итальянская Республика), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физкультуры.
В турнире принимали участие команды из Канады, США, Франции, Швейцарии, Венгрии, Нидерландов, Италии и Польши.
В финале турнира команда Astana Team одержала победу над командой из Польшы со счетом 5:0.
В состав команды Astana Team были приглашены игроки со всего Казахстана под руководством тренеров Захарова Владимира Владимировича и Мазула Эдуарда Анатольевича.