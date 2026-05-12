Пять медалей завоевали казахстанские штангисты на юниорском ЧМ в Египте

В Исмаилии (Египет) завершился чемпионат мира - 2026 по тяжелой атлетике среди юниоров

Сборная Казахстана отметилась на международном турнире пятью медалями. Все награды были завоеваны в весовой категории до 88 килограммов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В "рывке" на вторую ступень пьедестала поднялся Алихан Аскербай, подняв 161 килограмм. В "толчке" первым стал Ерасыл Саулебеков (199 кг). Аскербай показал третий результат (194 кг).

Оба штангиста вошли в тройку лучших и в сумме двоеборья. Саулебеков финишировал вторым (356 кг), а Аскербай - третьим (355 кг).

Бейбарыс Ерсеит, выступавший в категории до 65 килограммов, установил юношеский рекорд мира в "рывке" - 131 кг, отметили в НОК.