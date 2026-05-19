Гуманистическое измерение права

90-летний юбилей, который 18 мая отметил выдающийся поэт, мыслитель, ученый-исследователь, государственный и общественный деятель Олжас Сулейменов, является событием не только культурного, но и серьезного общественно-правового значения. Масштаб этой личности, ее интеллектуальное наследие и гражданская позиция позволяют рассматривать его как одного из тех редких мыслителей, чьи идеи оказали влияние не только на общественное сознание, но и на формирование ценностных оснований современного государства и права.

В истории независимого Казахстана Олжас Сулейменов занимает особое место как выдающийся представитель интеллектуальной элиты, неизменно отстаивающий приоритеты гуманизма, достоинства человека, межкультурного диалога и ответственности государства перед обществом. Символом такого мировоззрения стала одна из наиболее известных формул Олжаса Омаровича – стремление «возвысить степь, не унижая горы».

В этой краткой, но исключительно емкой фразе заключено глубокое понимание уважения к достоинству других народов, культур и цивилизаций. То есть речь идет не о соперничестве идентичностей, а о взаимном признании и культурном диалоге – подходе, который и сегодня сохраняет особую актуальность для укрепления межнационального согласия, общественной солидарности и гуманистических основ современного государства. Эти идеи сегодня составляют фундаментальные элементы конституционной модели Казахстана и находят отражение в современном понимании принципа верховенства права.

Литературное наследие Олжаса Омаровича давно стало частью духовной основы казахстанского общества. Однако значение его деятельности значительно шире литературного творчества. Исследовательская работа, преж­де всего знаменитая книга «Аз и Я», фактически стала примером интеллектуального поиска, направленного на преодоление догматизма, расширение научного мышления и укрепление культурного взаимопонимания между народами. В определенном смысле эта работа явилась и актом интеллектуальной свободы, что однозначно имеет значение для развития демократического общества и правовой культуры.

Для юридического сообщества особенно важным является гуманистическое измерение взглядов поэта. По своему профессиональному образованию Олжас Омарович не юрист. Вместе с тем его жизненный опыт позволяет удивительно глубоко понимать сложные государственно-правовые процессы.

В этой связи вспоминается один показательный эпизод 1995 года. После принятия Конституционным судом РК решения по обращению журналистки Татьяны Квятковской, в соответствии с которым выборы Верховного Совета XIII созыва были признаны не соответствующими Конституции, а сам Парламент фактически утратившим легитимность, Олжас Омарович, являвшийся депутатом Верховного Совета, пришел в Конституционный суд для обсуждения возникшей правовой ситуации.

Председатель Конституционного суда академик Мурат Баймаханов тогда попросил меня как заместителя председателя суда присутствовать при этой беседе. Внимательно выслушав аргументацию, лежавшую в основе столь непростого и политически чувствительного решения, Олжас Омарович быстро уловил его конституционно-правовую логику и не стал оспаривать выводы суда, несмотря на очевидную сложность ситуации для Парламента, депутатом которого он являлся.

Позднее, уже на заседании Верховного Совета, он в присущей ему образной и одновременно глубокой манере заметил, что если в соседней России для роспуска Парламента понадобились танки, то в Казахстане оказалось достаточно «Таньки», имея в виду обращение Татьяны Квятковской. В этой ироничной реплике не содержалось отрицания сущности решения Конституционного суда, напротив, она скорее отражала понимание драматизма и исторического масштаба происходивших тогда конституционных процессов.

Для автора этих строк данный эпизод стал еще одним подтверждением того, что, не будучи профессиональным юристом, Олжас Сулейменов обладал редкой способностью быстро постигать сущность сложнейших правовых коллизий и воспринимать право прежде всего как механизм обеспечения справедливости, государственности и общественной стабильности. Таким образом, многие его идеи оказались удивительно созвучны базовым правовым принципам современного конституционализма – уважению человеческого достоинства, справедливости, общественной солидарности, ответственности власти и недопустимости дегуманизации общественных отношений.

Современное развитие Казахстана, основанное на новой конституционной модели, принципах справедливого государства, уважения прав человека, укреп­ления законности и курса на «Закон и Порядок», объективно подтверждает востребованность именно таких ценностных ориентиров. Гуманизм в понимании Олжаса Сулейменова никогда не был отвлеченной моральной категорией; напротив, он выступал важнейшей основой общественной ответственности и цивилизованного государственного развития. Именно поэтому его мировоззренческие установки созвучны современному процессу гуманизации права, укреплению правозащитных механизмов и развитию человекоцентричной государственной политики.

Особое место в общественной деятельности поэта и мыслителя занимает его вклад в формирование глобальной антиядерной повестки. Созданное им международное антиядерное движение «Невада – Семипалатинск» стало беспрецедентным примером гражданской мобилизации во имя защиты фундаментального права человека – права на жизнь и безопасность. Закрытие Семипалатинского ядерного испытательного полигона стало событием исторического масштаба, имеющим не только моральное и политическое, но и международно-правовое значение.

В современных условиях вопросы ядерного сдерживания все чаще рассматриваются как составная часть глобальной системы защиты прав человека и обеспечения международной безопасности. Международное право постепенно усиливает акцент на предупреждении угроз, способных причинить массовый и необратимый вред человечеству. В этом контексте деятельность Олжаса Сулейменова представляется одним из ранних и наиболее убедительных примеров общественной дипломатии, направленной на предотвращение глобальных угроз и сохранение мира.

Особую значимость для автора настоящей статьи имеют события лета 1998 года, когда мне по поручению Главы государства довелось возглавлять казахстанскую делегацию на международной дипломатической конференции в Риме по учреждению Международного уголовного суда. В тот период Олжас Омарович выполнял миссию Чрезвычайного и Полномочного Посла Казахстана в Италии и принимал участие в ряде мероприятий этой исторической конференции.

Длившееся больше месяца обсуждение вопросов формирования нового института международного уголовного правосудия, механизма, призванного предотвращать безнаказанность за наиболее тяжкие преступления против человечества, требовало масштабного политико-правового мышления и способности видеть долго­срочные последствия принимаемых решений. Высказанные Олжасом Омаровичем оценки, отличавшиеся глубоким гуманизмом и пониманием глобальных процессов, представлялись исключительно важными и во многом созвучными идеям утверждения международной справедливости.

Для меня это стало еще одним подтверждением того, что подлинный гуманизм неизбежно выходит на уровень принятия правовых и политических решений. Вопрос о том, почему я, имея соответствующие полномочия, по завершении конференции принял решение не подписывать Статут Международного уголовного суда, а затем и руководство страны не пошло на присоединение к этому документу, – тема, заслуживающая отдельного разговора.

В определенном смысле идеи Олжаса Сулейменова предвосхищали современные дискуссии о гуманизации уголовной политики, приоритете предупреж­дения конфликтов, значении международной солидарности и усилении правовых механизмов защиты личности. Для криминологического сообщества особую ценность представляет его неизменное внимание к причинам общественных конфликтов, насилия и дегуманизации – тем явлениям, предупреждение которых лежит в основе современной профилактической правовой политики.

Сегодня, когда Казахстан укреп­ляет конституционные принципы справедливости, законности, защиты достоинства личности и общественной ответственности, размышления Олжаса Омаровича на эту тему приобретают дополнительное звучание. Его идеи востребованы не только в сфере культуры или общественной мысли, но и в правовом развитии государства, где гуманизм должен быть не декларацией, а реальным принципом государственной политики и правотворчества.

90-летний юбилей Олжаса Сулейменова – это повод не только выразить уважение выдающемуся современнику, но и вновь обратиться к ценностям, которые он последовательно отстаивает: миру, справедливости, достоинству человека, ответственности перед будущими поколениями и силе гуманистического начала в государстве и праве.