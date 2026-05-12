Победителя пятого сезона премии Mecenat.kz наградили в Астане

Mecenat.kz — ежегодная литературная премия за лучший роман о современном Казахстане. Победитель определяется путем открытого голосования

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Национальной академической библиотеке РК состоялась церемония награждения победителя пятого сезона литературного конкурса Mecenat.kz, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Mecenat.kz — ежегодная литературная премия за лучший роман о современном Казахстане. Это независимый гражданский проект, направленный на развитие отечественной художественной литературы, поддержку авторов, повышение интереса к чтению и продвижение казахстанских произведений на международный книжный рынок. Победитель определяется путем открытого голосования.

В этом году на конкурс поступило 33 заявки. По итогам пятого сезона победителем стал Есболат Айдабосын с романом «Бүкір».

Роман «Бүкір» — произведение, в котором через судьбу коня раскрываются темы человеческого достоинства, социального неравенства, чести и духовного перерождения.

Победителю вручили полис добровольного немедленного аннуитетного страхования казахстанской компании по страхованию жизни «Freedom Life», предусматривающий пожизненные ежемесячные выплаты в размере 500 долларов США в тенге по курсу Национального Банка РК на день перечисления.

В мероприятии приняли участие вице-министр культуры и информации РК Рустам Али, меценат премии, главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов, основатель премии Ерлан Аскарбеков, участники конкурса, читатели и другие.

В рамках церемонии гостям рассказали о новшествах пятого и шестого сезонов, а также представили документальный фильм о пятом сезоне конкурса.



