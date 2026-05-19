Полиция не только бережет, но и спасает

Общество
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

Полицейские Приаралья, находясь на службе, все чаще оперативно предотвращают возможные трагедии, не дожидаясь прибытия спасателей, пожарных или скорой помощи.

Фото Тимура Досмайыла

Как сообщил старший инспектор по особым поручениям отдела информационной политики областного департамента полиции Темир Дос­майыл, в областном центре прои­зошло три случая, в которых стражи порядка, рискуя собой, выносили людей из огня, оказывали им первую медицинскую помощь и доставляли пострадавших в больницы. Так, 14 апреля благодаря оперативным и смелым действиям помощника командира взвода управления специализированной охраны Нуржана Нагашыбая при пожаре были спасены двое детей.

Проезжая мимо на служебном автомобиле и заметив дым с балкона на четвертом этаже многоэтажки, полицейский бросился в задымленное жилье, разбудил и вывел на улицу двоих детей, после чего вместе с очевидцами приступил к тушению пожара до приезда экстренных служб.

23 апреля на Старом базаре неожиданно потерял сознание и упал на дорогу мужчина. Пока очевидцы вызывали ему скорую, участковый инспектор капитан полиции Жангабыл Кадыров оказал первую медицинскую помощь.

Благодаря оперативным действиям и профессионализму полицейского мужчина пришел в себя и остался­ жив. Кстати, о поступке полицейского никто не узнал бы, если б одна из очевидцев происшествия не опубликовала пост в социальных сетях. Женщина даже предложила представить Жангабыла Кадырова к награде.

А 7 мая грамотные и быстрые действия участковых помогли спасти жизнь пятимесячному ребенку. Находившиеся на службе трое инспекторов отдела общественной безо­пасности городского управления полиции экстренно отреагировали на просьбу о помощи. Незамедлительно включив специальные световые и звуковые сигналы служебных автомобилей, старший лейтенант Мухтар Абимолдаев, лейтенант Шахмардан Нуржанулы и капитан Рахимжан Жумадильдаев доставили малыша с родителями в больницу.

Подобные поступки доказывают, что охрана правопорядка – это лишь малая часть работы полицейских, которые ежедневно спасают человеческие жизни, проявляя ответственность и героизм.

#награды #герои #полицейские #Приаралье

Популярное

Все
Достойный путь генерала Уразова
Казахи в древнем Египте? Да!
Не потерять туриста и доверие людей
Полиция не только бережет, но и спасает
Бизнес делает ставку на опыт
От E-Museum до «Халық әуені»
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
Школа Абая – территория смыслов
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Инструмент структурного преобразования экономики
Судьбоносное решение
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 79-НП
От общей истории – к общему будущему
Женщины-лидеры готовятся к выборам
В центре реформ – человек
Гуманистическое измерение права
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан «О государственных наградах Республики Казахстан»
Указ Президента Республики Казахстан О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Залог интеллектуальной нации
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
Пять лет на защите прав граждан
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Автор, продливший биографию человечества
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Тараз примет международный фестиваль боевых искусств
Во Франции открывается 79-й Каннский кинофестиваль
В «Реале» задумались о продаже Мбаппе
Победителя пятого сезона премии Mecenat.kz наградили в Астане
Астана впервые примет чемпионат мира по настольному теннису
Маркетплейсы обяжут продвигать товары с маркировкой «Сделано в Казахстане»
С пятью медалями завершил Казахстан Кубок Европы по дзюдо
Пять медалей завоевали казахстанские штангисты на юниорском ЧМ в Египте
Astana Team заняла первое место на международном турнире по хоккею с шайбой
«Властелин колец: Кольца Власти»: объявлена дата премьеры третьего сезона
ИИ в школах как новый этап модернизации
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Дух романтики и героизма
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан

Читайте также

Стартовал трудовой сезон молодежных отрядов «Жасыл ел»
Димаш Кудайберген прибыл в Бангладеш с гуманитарной миссией
Рассмотрена деятельность центров поддержки семьи
Утвержден шестой том истории Казахстана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]