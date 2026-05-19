Полиция не только бережет, но и спасает

Как сообщил старший инспектор по особым поручениям отдела информационной политики областного департамента полиции Темир Дос­майыл, в областном центре прои­зошло три случая, в которых стражи порядка, рискуя собой, выносили людей из огня, оказывали им первую медицинскую помощь и доставляли пострадавших в больницы. Так, 14 апреля благодаря оперативным и смелым действиям помощника командира взвода управления специализированной охраны Нуржана Нагашыбая при пожаре были спасены двое детей.

Проезжая мимо на служебном автомобиле и заметив дым с балкона на четвертом этаже многоэтажки, полицейский бросился в задымленное жилье, разбудил и вывел на улицу двоих детей, после чего вместе с очевидцами приступил к тушению пожара до приезда экстренных служб.

23 апреля на Старом базаре неожиданно потерял сознание и упал на дорогу мужчина. Пока очевидцы вызывали ему скорую, участковый инспектор капитан полиции Жангабыл Кадыров оказал первую медицинскую помощь.

Благодаря оперативным действиям и профессионализму полицейского мужчина пришел в себя и остался­ жив. Кстати, о поступке полицейского никто не узнал бы, если б одна из очевидцев происшествия не опубликовала пост в социальных сетях. Женщина даже предложила представить Жангабыла Кадырова к награде.

А 7 мая грамотные и быстрые действия участковых помогли спасти жизнь пятимесячному ребенку. Находившиеся на службе трое инспекторов отдела общественной безо­пасности городского управления полиции экстренно отреагировали на просьбу о помощи. Незамедлительно включив специальные световые и звуковые сигналы служебных автомобилей, старший лейтенант Мухтар Абимолдаев, лейтенант Шахмардан Нуржанулы и капитан Рахимжан Жумадильдаев доставили малыша с родителями в больницу.

Подобные поступки доказывают, что охрана правопорядка – это лишь малая часть работы полицейских, которые ежедневно спасают человеческие жизни, проявляя ответственность и героизм.