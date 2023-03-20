Достойный сын тюркского мира

В этом году выдающемуся сыну казахского народа, внесшему неоценимый вклад в развитие образования и культуры Казахстана, исполняется 125 лет. В честь Темирбека Жургенова будут организованы мероприятия по всей республике. Празднование юбилея пройдет в Азербайджане, Турции, Узбекистане.

Старт торжествам был дан в КазНАИ им. Темирбека Жургенова, здесь состоялась презентация книги кандидата исторических наук Бейбита Койшыбаева «Комиссар Жургенов». В мероприятии приняли участие министр культуры и спорта РК Асхат Оралов, заместитель Генерального секретаря ТЮРКСОЙ Билал Чакыджи, председатель ОФ имени Темирбека Жургенова Сапен Ансат.

В этот же день в КазНТОБ им. Абая состоялось торжественное открытие Года Темирбека Жургенова. В фойе театра гостей встречала выставка работ студентов и магистрантов Национальной академии искусств, носящей его имя. Они раскрыли образы Темирбека Жургенова и его соратников по движению «Алаш».

Приветственное письмо Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева зачитал министр культуры и спорта Асхат Оралов.

«Темирбек Жургенов – выдающийся государственный и общественный деятель, внесший большой вклад в развитие духовности, культуры и образования страны. Он верно служил своему народу, проявляя истинный пат­риотизм. В качестве главы Народного комиссариата просвещения уделял огромное внимание открытию казахских школ, внес большой вклад в становление и развитие отечественной культуры, оказывая всестороннюю поддержку талантливой молодежи. Наш народ никогда не забудет доблестный труд Темирбека Жургенова на благо страны», – говорится в обращении Главы государства.

Темирбека Жургенова называют отцом казахского театра и национальной школы изобразительного искусства. Как отметил известный художник, лауреат Государственной премии РК Амандос Аканаев, трудно переоценить значение личности Жургенова в становлении культуры нашей страны.

– Мы можем гордиться тем, что наши предки передали нам самое главное – свой генетический код, – подчеркнул Амандос Аканаев. – Изобразительное искусство Казахстана идет в ногу со временем, и страна становится одной из самых «рисующих» наций. Это один из показателей общего развития страны.

В театрализованном представлении, посвященном жизненному пути Темирбека Жургенова, приняли участие представители Республиканской музыкальной школы-интерната для одаренных детей им. Ахмета Жубанова, Алматинского хореографического училища им. Александра Селезнева, КазНТОБ им. Абая, филармонии им. Жамбыла, ансамбля танца «Салтанат», теат­ральные коллективы Алматы.