Достойный сын тюркского мира

Свежий выпуск
551
Айгуль Турысбекова, Алматы

Международная организация тюркской культуры ТЮРКСОЙ объявила 2023-й Годом Темирбека Жургенова.

В этом году выдающемуся сыну казахского народа, внесшему неоценимый вклад в развитие образования и культуры Казахстана, исполняется 125 лет. В честь Темирбека Жургенова будут организованы мероприятия по всей республике. Празднование юбилея пройдет в Азербайджане, Турции, Узбекистане.

Старт торжествам был дан в КазНАИ им. Темирбека Жургенова, здесь состоялась презентация книги кандидата исторических наук Бейбита Койшыбаева «Комиссар Жургенов». В мероприятии приняли участие министр культуры и спорта РК Асхат Оралов, заместитель Генерального секретаря ТЮРКСОЙ Билал Чакыджи, председатель ОФ имени Темирбека Жургенова Сапен Ансат.

В этот же день в КазНТОБ им. Абая состоялось торжественное открытие Года Темирбека Жургенова. В фойе театра гостей встречала выставка работ студентов и магистрантов Национальной академии искусств, носящей его имя. Они раскрыли образы Темирбека Жургенова и его соратников по движению «Алаш».

Приветственное письмо Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева зачитал министр культуры и спорта Асхат Оралов.

«Темирбек Жургенов – выдающийся государственный и общественный деятель, внесший большой вклад в развитие духовности, культуры и образования страны. Он верно служил своему народу, проявляя истинный пат­риотизм. В качестве главы Народного комиссариата просвещения уделял огромное внимание открытию казахских школ, внес большой вклад в становление и развитие отечественной культуры, оказывая всестороннюю поддержку талантливой молодежи. Наш народ никогда не забудет доблестный труд Темирбека Жургенова на благо страны», – говорится в обращении Главы государства.

Темирбека Жургенова называют отцом казахского театра и национальной школы изобразительного искусства. Как отметил известный художник, лауреат Государственной премии РК Амандос Аканаев, трудно переоценить значение личности Жургенова в становлении культуры нашей страны.

– Мы можем гордиться тем, что наши предки передали нам самое главное – свой генетический код, – подчеркнул Амандос Аканаев. – Изобразительное искусство Казахстана идет в ногу со временем, и страна становится одной из самых «рисующих» наций. Это один из показателей общего развития страны.

В театрализованном представлении, посвященном жизненному пути Темирбека Жургенова, приняли участие представители Республиканской музыкальной школы-интерната для одаренных детей им. Ахмета Жубанова, Алматинского хореографического училища им. Александра Селезнева, КазНТОБ им. Абая, филармонии им. Жамбыла, ансамбля танца «Салтанат», теат­ральные коллективы Алматы.

Популярное

Все
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Казахстанец завоевал серебро на этапе Кубка мира по фристайл-могулу
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Находившихся в розыске граждан Узбекистана задержали в Астане
Неизвестную инфекционную болезнь обнаружили в Танзании
Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека
Материальный ущерб от землетрясений оценили власти Турции
Жанат Тусупбеков возглавил Федерацию тяжелой атлетики РК
В Семее нашли пропавшего мальчика
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
Ученые-энтузиасты Восточного Казахстана разработали географические атласы региона, не имеющие аналогов в стране
"Видим, что и людям, и кандидатам интересно участвовать в политической жизни Казахстана" – наблюдатели ПА ОДКБ
Пьяный водитель снес остановку в Аркалыке
Причину смерти школьника расследуют в Алматинской области
Ерлан Карин встретился с руководством Миссии ПА ОБСЕ по наблюдению за выборами
Казахстан планирует провести крупный турнир по тяжелой атлетике перед ОИ-2028
Предварительные итоги выборов в Мажилис обнародовали в ЦИК
Совместную спецоперацию провели КНБ и ФСБ в трех городах Казахстана
Цену на сливочное масло удалось снизить финразведчикам и налоговикам в Атырау
Игры с законом: как владельцы остались без прав
Для Кирилла Чернышова из Семея казахский язык стал практически родным. 20-летний парень нередко обращается к произведениям Абая, причем изданным на государственном языке
"Стыдно, если с лопатой увидят знакомые": предпочел колонию уборке улиц житель ВКО
Стартовал прием заявок на первую национальную премию телесериалов Nauryz
Смерть сенатора Гульмиры Каримовой обернулась уголовным делом
Туркестанец притворялся девушкой и вымогал деньги через соцсети
Мясника убили во время спора о разделке туши в Туркестане
Роды приняли в патрульной машине полицейские Караганды
Стартовали II зимние спортивные игры "Дети Азии"
Президент поручил главе "QazaqGaz" продолжить реформирование газовой отрасли
Спецоперация КНБ: ликвидирован канал поставки оружия в Казахстан
"Здесь нет никакого криминала" – Жумангарин высказался о происхождении 10 квартир в Актобе
"Караганда, Кызылорда, кафе Астаны у меня берут": волонтеры под видом покупателей вышли на поставщика собачатины
Девочка-подросток выпала с балкона 6-го этажа в Туркестане
Жителя Туркестанской области избили и отобрали лошадь
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Два автобуса с иностранцами застряли на трассе в Актюбинской области
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
В Талдыкоргане на трассе столкнулись грузовик и внедорожник
Меры по повышению доходов и качества жизни населения обсудили в  Жетысуской области

Читайте также

В каждой картине – дыхание весны
Радость и веселье для всех и каждого
Игры для воинов, красавиц и детей
Мечты сбываются

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]