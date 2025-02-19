Доступ к медуслугам Свежий выпуск 19 февраля 2025 г. 0:30 0 Флора Левина собственный корреспондент по области Абай В области Абай реализуется Национальный пилотный проект «Модернизация сельского здравоохранения», в рамках которого только в Абайском районе построены два медпункта и врачебная амбулатория. Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Торжественное открытие медобъектов состоялось в селах Орда и Саржал. Приветствуя собравшихся, аким района Мейржан Смагулов подчеркнул, что государство уделяет большое внимание улучшению социальной инфраструктуры в сельской местности. Новые медпункт и амбулатория обеспечат сельчанам доступ к качественной первичной медико-санитарной помощи. Новые медучреждения оснащены всем необходимым. В медпункте села Орда предусмотрены услуги по оказанию первой помощи, проведению медосмотров и консультаций пациентов. В амбулатории села Саржал 13 специализированных кабинетов, среди которых процедурный, прививочный, акушерский, кабинеты реабилитации, физиотерапии, есть регистратура, дневной стационар, аптека. Постоянной работой обеспечены 11 медработников. В конце прошлого года в сельском округе Медеу Абайского района также начал работать медпункт. #область Абай #медицина #амбулатория #медпункты