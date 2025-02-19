Доступ к медуслугам

Торжественное открытие медобъектов состоялось в селах Орда и Саржал. Приветствуя собравшихся, аким района Мейржан Смагулов подчеркнул, что государство уделяет большое внимание улучшению социальной инфраструктуры в сельской местности. Новые медпункт и амбулатория обеспечат сельчанам доступ к качественной первичной медико-санитарной помощи.

Новые медучреждения оснащены всем необходимым. В медпункте села Орда предусмотрены услуги по оказанию первой помощи, проведению медосмотров и консультаций пациентов. В амбулатории села Саржал 13 ­специализированных ­кабинетов, среди которых ­процедурный, прививочный, акушерский, кабинеты реабилитации, физиотерапии, есть регистратура, дневной стационар, ­аптека. Постоянной работой ­обеспечены 11 мед­работников.

В конце прошлого года в сельском округе Медеу Абайского района также начал работать медпункт.