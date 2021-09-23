​Дотянули до овертайма

Хоккеисты легендарного российского клуба с особым желанием прилетели в столицу Казахстана, дабы взять реванш за крупное поражение в Москве со счетом 3:6, которое они потерпели от «барсов» неделей ранее.

Правда, вначале предпосылок к этому не было. Наши хоккеис­ты уверенно начали поединок и даже первыми повели в счете, когда на 11-й минуте при розыгрыше большинства с ювелирной передачи Романа Старченко шайбу в ворота «армейцев» отправил Никита Михайлис. Кстати, в этой атаке участвовал и капитан нашей команды Даррен Диц, который днем ранее был признан лучшим защитником третьей игровой недели Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Но вернемся к игре. Редкие хоккейные матчи завершаются с небольшим количеством голов. Вот и в этот раз мы смогли понаблюдать за таким исходом развития сюжета. Обе стороны, несмотря на прилагаемые усилия, довольно долго не могли забросить шайбы, но все же забросили. Это, к нашему сожалению, произошло за 6 минут до финальной сирены, когда у россиян точным броском отметился Константин Окулов.

После окончания основного времени были назначены дополнительные 5 минут, которые игрались уже в формате 3 на 3. И здесь удача улыбнулась гостям: на 63-й минуте все тот же Окулов оформил дубль и принес своей команде победу с итоговым счетом 2:1. Можно сказать, что московские «армейцы» взяли-таки реванш, но можно отметить и «Барыс», который в этой игре смог зацепить одно очко.

После выигрыша ЦСКА наряду со своими земляками из «Динамо» делят первое место в Западной конференции. В это же время «Барыс» продолжает входить в восьмерку лучших команд Востока. Следующий матч наши хоккеисты проведут 25 сентября на своей арене против новосибирской «Сибири».

По словам главного тренера «Барыса» Юрия Михайлиса, наша команда хоть и контролировала игру и много неприятных моментов создала для ЦСКА, но шайба не шла в ворота. При этом все действия с нашей стороны были направлены на ворота соперника.

– Я ребят похвалил, сыграли стабильно, и появилась ответственность, что в каждом периоде надо выкладываться. Хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам, которые поддерживали команду на протяжении всей игры. Спасибо команде, которая с первой секунды матча и до конца полностью выкладывалась. Мы очень мощно начали и полностью контролировали первый, второй и третий периоды. Это наше достижение, потому что у нас в предыдущих встречах были провалы во втором и третьем периодах, где мы упускали инициативу. Сегодня все три периода играли быстро, активно, очень хорошо двигались, соз­дали много моментов у ворот, но удача сегодня была на стороне соперника, – заключил он.