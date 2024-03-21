Доверяй, но проверяй

Люди вносили предоплату за рекламированный товар и ничего взамен не получали. В 50 случаях аферисты представлялись сотрудниками банка или правоохранительных органов. В 32 – люди погорели, вложив денежные средства в игры с целью их приумножения. В общей сложности ущерб от мошенников только в прошлом году составил 400 млн тенге.

По словам старшего опер­уполномоченного группы по борьбе с киберпреступностью управления криминальной полиции департамента полиции Атырауской области подполковника Асхата Нурманова, в 2023 году по фактам интернет-мошенничества зарегистрировано 747 преступлений, из которых более 100 направлено в суд. По 276 делам материальный ущерб возмещен, поэтому потерпевшие отказались от претензий. Из зарегистрированных преступлений без малого сотня – тяжелой степени, 651 – средней степени тяжести.