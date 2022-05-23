Общество
Дойти до каждого
Любовь Дмитриева, Туркестанская область

Председатель правления АО «Егемен Қазақстан», член республиканского штаба при партии «AMANAT» Дархан Кыдырали разъяснил суть Конституционной реформы жителям Южного Казахстана.

Дархан Кыдырали встретился с коллективом медицинского колледжа г. Туркестана, рассказав о том, что большая часть предлагае­мых изменений в Консти­туцию касается реформы государственного управления, правовой и политичес­кой системы. Консти­туционная реформа носит общенациональный характер, она закладывает новую государственную модель.

– 5 июня пройдет решающий этап в судьбе страны – референдум, – обратился к аудитории Дархан Кыдырали. – Члены рес­публиканского штаба сейчас встречаются с общественностью, чтобы донести до каждого жителя важность предстоящих изменений. Референдум позволяет каждому казахстанцу ощутить свою причастность к грядущим переменам.

Предлагаемые реформы Основного закона страны стали также темой для разговора, состоявшегося в Туркестанском музыкально-драматическом театре. Дархан Кыдырали вместе с по­этом-айтыскером, депутатом Туркестанского областного мас­лихата, членом областного штаба партии Бекарысом Шойбековым ответили на интересующие воп­росы и выслушали предложения трудового коллектива.

Встречи продолжились в Сайрамском районе. В населенных пунктах Манкент и Карабулак члены штаба ознакомились со строительством новой школы имени аль-Фараби, а затем провели открытые дискуссии со строителями и работниками производственного кооператива «Манкент агро-2020». В ходе общения затронуты актуальные темы, высказаны пожелания и предложения.

– На встречах прозвучали конструктивные предложения по конституционным поправкам, – считает Дархан Кыдырали. – Их обсуждение повсеместно проходит в формате открытого диалога. Проведение республиканского референдума – знаковое событие и гражданский долг каждого казахстанца – принять активное участие в голосовании. Важно донести достоверную информацию о предлагаемых изменениях до всех категорий граждан, независимо от того, где они живут – в городе или сельской глубинке. Думаю, были очень продуктивные и полезные встречи. Я вижу большой интерес туркестанской общественности к референдуму, большую активность и желание разобраться в сути предлагаемых реформ.

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