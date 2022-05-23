Дойти до каждого

Председатель правления АО «Егемен Қазақстан», член республиканского штаба при партии «AMANAT» Дархан Кыдырали разъяснил суть Конституционной реформы жителям Южного Казахстана.

Дархан Кыдырали встретился с коллективом медицинского колледжа г. Туркестана, рассказав о том, что большая часть предлагае­мых изменений в Консти­туцию касается реформы государственного управления, правовой и политичес­кой системы. Консти­туционная реформа носит общенациональный характер, она закладывает новую государственную модель.

– 5 июня пройдет решающий этап в судьбе страны – референдум, – обратился к аудитории Дархан Кыдырали. – Члены рес­публиканского штаба сейчас встречаются с общественностью, чтобы донести до каждого жителя важность предстоящих изменений. Референдум позволяет каждому казахстанцу ощутить свою причастность к грядущим переменам.

Предлагаемые реформы Основного закона страны стали также темой для разговора, состоявшегося в Туркестанском музыкально-драматическом театре. Дархан Кыдырали вместе с по­этом-айтыскером, депутатом Туркестанского областного мас­лихата, членом областного штаба партии Бекарысом Шойбековым ответили на интересующие воп­росы и выслушали предложения трудового коллектива.

Встречи продолжились в Сайрамском районе. В населенных пунктах Манкент и Карабулак члены штаба ознакомились со строительством новой школы имени аль-Фараби, а затем провели открытые дискуссии со строителями и работниками производственного кооператива «Манкент агро-2020». В ходе общения затронуты актуальные темы, высказаны пожелания и предложения.

– На встречах прозвучали конструктивные предложения по конституционным поправкам, – считает Дархан Кыдырали. – Их обсуждение повсеместно проходит в формате открытого диалога. Проведение республиканского референдума – знаковое событие и гражданский долг каждого казахстанца – принять активное участие в голосовании. Важно донести достоверную информацию о предлагаемых изменениях до всех категорий граждан, независимо от того, где они живут – в городе или сельской глубинке. Думаю, были очень продуктивные и полезные встречи. Я вижу большой интерес туркестанской общественности к референдуму, большую активность и желание разобраться в сути предлагаемых реформ.