Дожди с градом несет циклон в Казахстан

Погода

Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по республике на 23-25 июля, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, северо-западный циклон, смещаясь через территорию Казахстана, принесет дожди с грозами, а в отдельных районах сильные дожди, с возможным выпадением града на большей части территории страны.

Подпитываемый холодными воздушными массами циклон вместе с дождями принесет и понижение температуры воздуха.

Однако на западные регионы РК начнут поступать теплые и сухие воздушные массы с районов Ирана, что приведет к прекращению осадков и повышению температуры воздуха: в дневные часы прогнозируется сильная жара 34-39 градусов, а в отдельных районах очень сильная жара 40-44 градуса.

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