Прогноз погоды по Казахстану на 16-18 июля предоставили синоптики

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С прохождением северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов в западных, северных, центральных и восточных регионах РК прогнозируется неустойчивый характер погоды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет"

По данным метеослужбы, пройдут дожди с грозами, 16-17 июля в отдельных районах сильные, возможны град, шквалистое усиление ветра.

На фоне осадков на западе РК жара постепенно ослабеет: днем температура воздуха составит +22+35°С, на севере кратковременный спад температуры до +21+36°С, а в центре и на востоке республики ожидается очень сильная жара до +41°С.

В то же время на юге, юго-востоке и в отдельных районах юго-запада страны сохранится влияние выноса горячих воздушных масс из районов Средней Азии. Здесь ожидается преимущественно погода без осадков, лишь в горных районах юго-востока возможны кратковременные грозовые дожди.

Дневная температура воздуха достигнет +41+46°С, что выше климатической нормы, отметили синоптики.