Фундамент благополучия граждан

Инициатива создания Курултая повлекла за собой комплекс­ный пересмотр всего законотворческого процесса. Произошло существенное перераспределение полномочий между Президентом и высшим законодательным органом, который будет нести теперь более высокую ответственность за эффективность государственного управления.

Важно отметить и доктринальное повышение верховенства Закона: термин «законодательные акты» сужен исключительно до слова «законы», что исключает двоякое толкование воли законодателя ведомственными подзаконными актами и повышает правовое качество принимаемых решений.

Новая государственная модель выстроена на принципах максимальной открытости и человекоцентричности. Важнейшим элементом укрепления диалога стало учреждение Қазақстан Халық Кеңесі – высшего конституционного консультативного органа, созданного для обеспечения прямого представительства интересов народа в сфере госуправления через создание общественных площадок, организацию слушаний и общенациональных консультаций. Такой формат гарантирует: голос гражданского общества будет услышан и учтен на самом высоком государственном уровне.

Участие граждан в грядущих выборах – основа легитимности демократических преобразований. Колоссальная значимость прямого волеизъявления народа подчеркнута тем, что в рамках масштабной правовой реформы понятие «республиканский референдум» концептуально заменено на «всенародный». Отдавая свой голос на выборах, каждый казахстанец становится непосредственным соавтором нового общественного договора и вносит личный вклад в построе­ние Справедливого Казахстана.

Благодаря переходу к пропорциональной избирательной системе при формировании сос­тава Курултая голос каждого избирателя обретает больший политический вес – активная гражданская позиция позволит сформировать состав законодательного органа, максимально точно отражающий весь спектр мнений и интересов различных социальных групп нашего общества.

Что станет результатом электоральной вовлеченности? Казах­станцы увидят результаты работы депутатов через прямое действие новых человекоцентричных законов, в центре которых стоят права, свободы и безопас­ность граждан. Уже сейчас в рамках конституционализации законодательства обрисовался мощный правозащитный вектор: в законы имплементированы строгие гарантии неприкосновенности частной жизни, правило Миранды и абсолютная защита цифровых персональных данных.

В социальной сфере внедряются принципы нуждаемости и прозрачности при распределении поддержки, устанавливаются жесткие барьеры против социальных угроз, в том числе лудомании. Новый Курултай продолжит эту работу, формируя правовое поле, ориентированное исключительно на благополучие каждого граж­данина.