Фундамент благополучия граждан
Тимур Авенов, директор департамента научной деятельности Института законодательства и правовой информации Министерства юстиции РК
Предстоящие 23 августа выборы в Курултай – важнейшее событие, знаменующее переход страны к новой архитектуре государственной власти и обновленной государственно-правовой парадигме. Формирование однопалатного высшего законодательного органа – мощный стимул для развития политического плюрализма и либерализации партийной системы. Он закладывает прочный институциональный фундамент для укрепления демократии и выстраивания четкой системы сдержек и противовесов.