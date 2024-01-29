Драка мужчин закончилась поножовщиной возле детсада в Актау

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

28 января в дневное время возникшая между двумя мужчинами ссора переросла в драку с поножовщиной. Третий собеседник попытался разнять оппонентов. В ходе перепалки прохожие заметили, что один из граждан ударил ножом местного жителя. Соседи подтвердили, что пострадавший проживает в 8 микрорайоне. Он был гопитализирован после инцидента. Злоумышленник позже попытался скрыться с места преступления.

В данное время полиция задержала подозреваемого. Правоохранители начали досудебное расследование по статье 107 «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

У ограждения частного детского сада «Дарын», находящегося рядом с местом происшествия, остались следы крови, которые пришлось засыпать песком.