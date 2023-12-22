Драйверы мегаполиса

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Юлия Полонская

Аким Алматы Ерболат Досаев пообещал решить проблемы с водоснабжением районов города уже следующим летом.

фото с сайта СЦК

На площадке Службы центральных коммуникаций аким Алматы Ерболат Досаев рассказал о предварительных итогах социально-экономического развития города за 2023 год. Как отметил спикер, во исполнение поручений Главы государства реализуется План мероприятий по социально-экономическому развитию города, который включает 58 меро­приятий на сумму 1,9 трлн тенге, из них 1,6 трлн тенге – на 2024–2026 годы.

В целом итоги года можно назвать положительными, считает Ерболат Досаев. В ноябре годовая инфляция замедлилась до 10,5%, ситуация на рынке труда улучшается, за 11 месяцев привлечено более 1,5 трлн тенге инвестиций в основной капитал с увеличением почти на 20%. Рост частных инвес­тиций ускорился до 30,3%. Алматы по краткосрочному экономическому индикатору занял лидирующее место среди регио­нов, а драйвером экономики города стала обрабатывающая промышленность.

– Высокая инвестиционная активность и динамичное развитие экономики позволили получить 8 декабря подтверждение со стороны Fitch Ratings кредитного рейтинга Алматы на уровне ВВВ со «стабильным» прогнозом, – отметил аким.

Существенно вырос и бюджет города: за 11 месяцев поступления составили 4,9 трлн тенге с ростом на 34,5%. Это заслуга в том числе малого и среднего бизнеса, который планирует дать увеличение вклада в экономику города до 60%. Бюджет Алматы на 2024 год составляет 1,6 трлн тенге, что на 51,8% больше по сравнению с началом 2022 года.

– Местный бюджет сохраняет социальную ориентированность с увеличением финансирования до 726 миллиардов тенге, что составляет порядка 45% всех расходов, – подчеркнул Ерболат Досаев.

В Алматы идет работа по модернизации дорожной инфраструктуры, что важно для любого города, желающего быть комфортным для своих жителей. В этом году построено 25 км новых дорог, проведен средний ремонт 200 км дорог. В 2024 году планируется увеличить строительство новых дорог до 70 км и средний ремонт до 250 км, преимущественно в новых районах. Автобусный парк города обновлен 1 150 экологи­чески чис­тыми машинами.

– С нового года планируется ввести запрет на закуп дизельных автобусов частными перевозчиками, – сообщил также Ерболат Досаев, подчеркнув, что впервые за последние 11 лет приобретено 100 троллейбусов, в 2024 году планируется обновить троллейбусный парк на 100%.

Нынешним летом из-за аномальной жары выявились серьезные проблемы по обеспечению водой в верхней части Медеуского района. Для их устранения, отметил аким, создается резервная схема водоснабжения, основными источниками для которой будут Талгарские месторождения подземных вод и шесть новых скважин.

– До конца будет решена многолетняя проблема водоснабжения жителей района «Каменское плато», – пообещал Ерболат Досаев. – Во исполнение поручения Главы государства по обеспечению централизованным водоснабжением всех жителей Алматы в течение трех лет проводится системная работа. Ведутся строительство и проектирование четырех новых водозаборов. 27 декабря состоится технический запуск водозабора на реке Каргалы в восточной части Наурызбайского района, что снимет проблему нехватки воды для 500 тысяч алматинцев.

Заботится город и о маленьких жителях. Сегодня 138 тыс. школьников и 5,7 тыс. детей в дошкольных организациях обеспечены бесплатным питанием. Впервые с 1 сентября этого года запущен проект «Школьный автобус» в 30 школах с охватом 8 258 детей. Для этого закуплено 100 автобусов. Открыты два центра инновационного творчества, центры дошкольного и инклюзивного образования. Также в этом году по поручению Президента дан старт реализации национального проекта «Комфортная школа».

Застройка – незаконная, точечная, стихийная – это наболевшая тема любого мегаполиса. По инициативе акимата Алматы вносятся изменения в законодательство, касающиеся компетенций маслихата по утверждению Правил по застройке территории города, а также целесообразнос­ти привлечения научно-исследовательского института для технического сопровождения и приемки сложных объектов города.

Кроме того, предусматривается наделение МИО функцией градостроительного контроля на предмет сейсмостойкости ­объектов. Учитывая актуальность этого вопроса в Алматы, здесь полнос­тью завершена установка 28 сейсмо­станций раннего оповещения о землетрясениях. Определено 545 пунктов приема пострадавшего населения при ЧС.

Для дальнейшей диверсификации экономики Алматы большую роль играет развитие туризма. За 9 месяцев уходящего года число гостей города превысило 1,5 млн. Планируется, что в конце года статистика добавит к этому чис­лу еще 500 тыс. человек.

– Во исполнение поручения Главы государства для реализации туристического потенциала в рамках Алматинской агломерации определены основные подходы по развитию горного клас­тера от Тургеня до Каскелена. Предус­матривается соединить шесть локаций и точек притяжения туристического интереса. Это Каскеленское и Тургеньское ущелья, Большое Алматинское озеро, Медео-Шымбулак, Талгар-Иссык, Ак-Булак, – поделился планами глава города.

#Алматы #аким #ЖКХ #водоснабжение #СЦК

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