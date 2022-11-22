Дрожала от страха и боли

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Это одна из тех историй, когда добро побеждает зло. В разгар дня горожане увидели на улице Бажова косулю. Лесное животное будто кто-то пытался убить – на нем было множество колото-резаных ран. Самец, еще не успевший сбросить рожки, дрожал от страха и боли. У него не было сил бежать, животное умирало.

- Первыми прибыли полицейские, - рассказала пресс-секретарь облдепартамента по чрезвычайным ситуациям Марина Лискова. - Они доставили косулю в ветеринарную клинику, где ее прооперировали, зашили раны.

Выхаживать лесного красавца взялись в зоопарке, расположенном в экологически благополучном районе Усть-Каменогорска на левом берегу Иртыша. Здесь для этого есть и теплые зимники, и открытые вольеры. Животное доставили в «стационар» на автомобиле оперативно-спасательного отряда. Чеэсники на руках перенесли рогача в салон, пока тот находился под препаратами. И затем передали специалистам природного комплекса.

- Косулю назвали Малахитом, видимо в честь сказок Павла Бажова, - пояснили в ДЧС. – Мы верим, что животное поправится, встанет на ноги. Ради этого в его спасении участвовало столько людей!

Сибирская косуля – самый мелкий вид оленя. Невероятно грациозное, нежное животное. Летом у косули почти нет врагов – она может прыгать на 6 метров в длину, догнать ее невозможно. Зато зима становится временем вызова для лесных обитателей. В поисках корма лани проходят по 2-3 км за каждую кормежку. Если снега много, им приходится разрывать сугробы, чтобы добраться до травы. При большом снеге косули становятся легкой добычей для волков, рысей, росомах. И еще много лесных красавцев губят браконьеры.